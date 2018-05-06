Контавейт победила Уильямс: чувствую, что на грунте могу обыграть любую соперницу
6 мая 2018 г., 16:25
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 29) начала выступление на крупном теннисном турнире в Мадриде с волевой победы над американкой Винус Уильямс (WTA 8) – 3:6, 6:3, 6:2.
«Я ей уже дважды проигрывала, поэтому терять мне было нечего», - приводит в воскресенье, 6 мая, слова Контавейт портал Rus.ERR.
«Чувствую, что могу побороться здесь с любой соперницей. Матч с Уильямс был трудным, потому что у нее сильные удары, но я не чувствовала усталости после Штутгарта», - сказала Анетт Контавейт, добавив, что съездила домой, отдохнула и была готова к новому старту.
На прошлой неделе Контавейт дошла на турнире в Штутгарте до полуфинала, где уступила его будущей победительнице, чешке Каролине Плишковой.