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Контавейт победила Уильямс: чувствую, что на грунте могу обыграть любую соперницу

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Анетт Контавейт.

ФОТО: Thomas Kienzle / AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 29) начала выступление на крупном теннисном турнире в Мадриде с волевой победы над американкой Винус Уильямс (WTA 8) – 3:6, 6:3, 6:2.

«Я ей уже дважды проигрывала, поэтому терять мне было нечего», - приводит в воскресенье, 6 мая, слова Контавейт портал Rus.ERR.

«Чувствую, что могу побороться здесь с любой соперницей. Матч с Уильямс был трудным, потому что у нее сильные удары, но я не чувствовала усталости после Штутгарта», - сказала Анетт Контавейт, добавив, что съездила домой, отдохнула и была готова к новому старту.

На прошлой неделе Контавейт дошла на турнире в Штутгарте до полуфинала, где уступила его будущей победительнице, чешке Каролине Плишковой.

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