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  • Дело об убийстве подростка ударом кулака коллегия Госсуда рассмотрит в полном составе

Дело об убийстве подростка ударом кулака коллегия Госсуда рассмотрит в полном составе

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo/PhanterMedia/Scanpix

В следующую среду, 9 мая, коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрит кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, передает Rus.ERR.

Изначально Госсуд планировал вынести решение по кассации еще 2 апреля, но у комиссии из трех судей возникли разногласия и данный вопрос передали на обсуждение полному составу коллегии - то есть шести судьям.

Ранее апелляционную жалобу адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание.

В качестве альтернативы адвокат ходатайствует о сокращении срока наказания своему подзащитному.

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