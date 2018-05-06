Дело об убийстве подростка ударом кулака коллегия Госсуда рассмотрит в полном составе

В следующую среду, 9 мая, коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрит кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, передает Rus.ERR.
Изначально Госсуд планировал вынести решение по кассации еще 2 апреля, но у комиссии из трех судей возникли разногласия и данный вопрос передали на обсуждение полному составу коллегии - то есть шести судьям.
Ранее апелляционную жалобу адвоката Кеэма отклонил Тартуский окружной суд. Защитник ходатайствует о том, чтобы поступок Кеэма был квалифицирован как физическое насилие, что означает и более мягкое наказание.
В качестве альтернативы адвокат ходатайствует о сокращении срока наказания своему подзащитному.