Дело об убийстве подростка ударом кулака коллегия Госсуда рассмотрит в полном составе

В следующую среду, 9 мая, коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрит кассационную жалобу защитника Мати Кеэма (56), который летом прошлого года был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, передает Rus.ERR.