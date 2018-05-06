Кассир Maxima получил штраф в 2000 евро за манипуляции с чеками покупателей

Как указано в приговоре суда, преступные деяния совершались в период с 6 по 19 февраля 2017 года, на тот момент кассир работал на предприятии чуть дольше года, пишет Rus.Tvnet.

Присвоение денег осуществлялось по единой схеме - кассир, дождавшись, когда обслуженный им покупатель, на взяв чек, отойдет от кассы, вносил коррективы в систему кассового аппарата, аннулируя указанные в чеке товары. Затем он забирал из кассового аппарата соответствующую сумму денег. За две недели таким образом он аннулировал 88 чеков.