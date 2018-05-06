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Кассир Maxima получил штраф в 2000 евро за манипуляции с чеками покупателей

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Магазин Maxima в Латвии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Suurmägi

Суд Видземского предместья Риги приговорил к денежному штрафу в размере пяти минимальных месячных зарплат или 2150 евро кассира магазина Maxima, который за две недели, аннулировав сделанные покупателями покупки, присвоил 851,70 евро из денег предприятия.

Как указано в приговоре суда, преступные деяния совершались в период с 6 по 19 февраля 2017 года, на тот момент кассир работал на предприятии чуть дольше года, пишет Rus.Tvnet.

Присвоение денег осуществлялось по единой схеме - кассир, дождавшись, когда обслуженный им покупатель, на взяв чек, отойдет от кассы, вносил коррективы в систему кассового аппарата, аннулируя указанные в чеке товары. Затем он забирал из кассового аппарата соответствующую сумму денег. За две недели таким образом он аннулировал 88 чеков.

В суде кассир полностью признал свою вину и сообщил, что выплатил ООО Maxima 400 евро, частично покрыв причиненный им ущерб.

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