Масштабные учения «Еж»: люди испугались стрельбы и обратились в полицию

«Обеспокоенный гражданин позвонил и сообщил, что идет стрельба. Он хотел знать, должно ли так все и быть. Дальше с ним общался Кайтселийт», - рассказала Postimees пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас.

По словам начальника Ярваской дружины Кайтселийта Габриэля Рикберга, в первой половине дня с полицией связалась семья, для которой стало сюрпризом, что масштабные военные учения «Еж» будут проходить и в Тюри. «Это была чрезмерная реакция и неосведомленность», - описал он произошедшее.

Члены Кайтселийта отправились на место, чтобы во всем разобраться, прихватив с собой небольшие подарки для детей. По словам Рикберга, Кайтселийт оповещал об учениях как местное самоуправление, так и жителей, но каждого персонально проинформировать не удалось.

Координатор военных учений «Еж» Андреас Лембер сказал, что в ходе учений будут слышны звуки стрельбы и населенных пунктах. «При проведении учений мы исходим из того, чтобы гражданское общество было минимально потревожено», - добавил Лембер.