Масштабные учения «Еж»: люди испугались стрельбы и обратились в полицию

В последние дни в СМИ уделяется много внимания учениям Сил обороны «Еж», однако одна семья из Ярвамаа была ими настолько напугана, что обратилась в полицию.
«Обеспокоенный гражданин позвонил и сообщил, что идет стрельба. Он хотел знать, должно ли так все и быть. Дальше с ним общался Кайтселийт», - рассказала Postimees пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас.
По словам начальника Ярваской дружины Кайтселийта Габриэля Рикберга, в первой половине дня с полицией связалась семья, для которой стало сюрпризом, что масштабные военные учения «Еж» будут проходить и в Тюри. «Это была чрезмерная реакция и неосведомленность», - описал он произошедшее.
Члены Кайтселийта отправились на место, чтобы во всем разобраться, прихватив с собой небольшие подарки для детей. По словам Рикберга, Кайтселийт оповещал об учениях как местное самоуправление, так и жителей, но каждого персонально проинформировать не удалось.
Координатор военных учений «Еж» Андреас Лембер сказал, что в ходе учений будут слышны звуки стрельбы и населенных пунктах. «При проведении учений мы исходим из того, чтобы гражданское общество было минимально потревожено», - добавил Лембер.
Он отметил, что тренироваться защищать Эстонию, ее города и деревни можно лишь здесь, в Эстонии. «Силы обороны просят людей отнестись к происходящему с пониманием, заверяем, что все задания выполняются при соблюдении жестких требований безопасности», - отметил он.