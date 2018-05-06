Фото: Эстонию впервые посетил министр обороны Японии

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье встретился в Таллинне с министром обороны Японии Итсунори Онодера, чтобы обсудить отношения двух государств в оборонной сфере и ситуацию международной безопасности.
В фокусе встречи было развитие эстонско-японских отношений в сфере обороны. Онодера стал первым министром обороны Японии, посетившем Эстонию, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба Министерства обороны. Луйк и Онодера подтвердили, что как Эстония, так и Япония осознают важность киберобороны и необходимость масштабного сотрудничества в этой сфере и на двустороннем уровне, и в НАТО.
"Взгляд Эстонии и Японии на безопасность схож, поскольку несмотря на удаленность двух стран друг от друга, наши проблемы также схожи, - сказал Луйк. - Благодаря высокому уровню инфотехнологии и киберзащиты обеих стран мы можем стать равными партнерами друг для друга“.
Луйк пригласил Японию к сотрудничеству посредством отработки киберзащиты и учений. Прошлой осенью Япония представила ходатайство о присоединении к работе действующего в Таллинне центра компетенции кибер-обороны НАТО. В воскресенье министр Онодера посетил центр лично.
Кроме обсуждения двусторонней работы министры обороны обсудили также и вопросы безопасности, связанные с Северной Кореей, Россией и Китаем, а также сотрудничество с НАТО.
"В ядерной программе Северной Кореи перед нами предстает глобальная проблема и поиск устойчивого и контролируемого решения сверхважно и для Эстонии“,- сказал Луйк.
Луйк также выразил благодарность Японии за тесное сотрудничество в НАТО и за большой вклад в поддержку вооруженных сил Афганистана.
"Япония также присоединилась к санкциям относительно России и поддерживает правительство Украины“,- сказал Луйк.
В субботу министр обороны Японии Итсунори Онодера посетил авиабазу Эмари, где ему был представлен обзор проходящих учений Siil. Министр Онодера также познакомился с деятельностью французского авиаконтингента. Наряду с авиабазой Эмари японский министр посетил день посещений учений Siil в Минной гавани. Министр обороны Японии выразил признательность Кайтселийту и добровольным защитникам государства за желание внести вклад в государственную безопасность.