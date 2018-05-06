Стало известно, кто из президентов и премьер-министров получает самую большую зарплату

За австралийским премьер-министром в рейтинге следует президент Швейцарии Ален Берсе (391 877 евро), президент США Дональд Трамп (324 564 евро), федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (300 000 евро) и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель (291 000 евро). Самая низкая зарплата у премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса (48 396 евро). Стоит отметить, что в рейтинге упомянуты не все главы правительств.

Премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в рейтинге нет, но, по данным Министерства финансов, глава эстонского правительства зарабатывает 64 272 евро. Поэтому Ратаса можно поставить на 29 место в рейтинге. Его опережает премьер-министр Греции Алексис Ципрас с доходом в 66 864 евро.

Годовые доходы глав правительств. ФОТО: Euronews

Среди глав государств на первом месте оказывается королева Великобритании Елизавета II, которая в год зарабатывает около 87 миллионов евро.

На втором месте - король Бельгии Филипп (11,7 миллионов евро) и на третьем месте — королева Дании Маргарита II (10,9 млн евро). Доход некоторых европейских монархов не обнародован, поскольку данные не являются доступными.

В рейтинге зарплат глав государств есть и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая занимает 25 место. Ее годовой доход - 62 400 евро.