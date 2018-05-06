День Скандинавии на ледовых площадках

Швеция 3-2 (2:0 0:1 1:1) Чехия

Сборная Чехии в матче против дегардирующих словаков чуть было не преподнесла сюрприз - чешские игроки только на последней минуте перевели игру в овертайм, дожав уставших словаков в овертайме. Сегодня подопечные Яндача держали куда более строгий экзамен - фаворит группы А, команда Швеции, размявшись на белорусах, при поддержки трибун, а шведских болельщиков в Копенгаген приехало больше чем очень много, сразу же понеслась в атаку и Рикард Раккель с Маттиасом Ялмарк-Нюленом к исходу седьмой минуты обозначили претензии "Тре Крунур" на победу - 2:0.

Правда, затем шведы чуть ослабили вожжи, или, просто, чехи вкатились в игру, но тотального доминирования у хозяев не получилось: чехи начали огрызаться и смогли провести шайбу на 33-й минуте.

Особенностью матча стало то, что голы забивались усилиями лишь одного звена каждой из команд: у шведов три шайбы организовала тройка - Зибанеджад - Раккель - Ялмарк-Нюлен, а у чехов два гола соорудили Гика - Факса - Червенка, именно Гика с передачи Факсы на 55-й минуте придал матчу интригу - чехи сократили разрыв до минумума. Но это было все, что удалось соорудить у ворот Магнуса Хеллберга - даже замена вратаря на шестого полевого не помогла чехам.

Теперь чехам остается ждать матча против россиян и игры россиян со шведами. Если чехам не повезет, то в 1/4 финале чехи могут встретиться с США и Канадой. А это - гарантированный билет домой

Германия 4-5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1 0:1 ) Норвегия

И норвежцы, и немцы не могут жить без дополнительного времени - у обеих команд на ЧМ в двух встречах - два овертайма. У немецкой комадны, если брать Олимпиаду - из пяти последних встреч - пять заканчивались в дополнительное время. Сегодня, в Дании, языковые соседи устроили неплохой триллер, порадовав болельщиков обеих команд: сначала норвежцы радовали своих, поведя 2:0, потом немцы своих, сравняв до конца первого периода счет - 2:2. После перерыва норвежцы снова вышли вперед, но через семь минут немцы догнали их.