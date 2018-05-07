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Внимание, розыск! Пропала 77-летняя женщина

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ФОТО: PPA

В воскресенье в 16:00 в Харьюмаа в парке Кейла-Йоа пропала 77-летняя Антонина, которая живет в Кейла на улице Васара.

Женщина говорит на украинском и русском языках. У Антонины проблемы с памятью, поэтому ей может быть сложно определить свое местонахождение.

Полиция искала женщину в Кейла и Кейла-Йоа, в поисках были задействованы кайтселийтчики, полицейская собака и вертолет. Блюстители порядка опросили местных жителей и передали информацию о пропавшей в находящиеся поблизости магазины, но до сих пор местонахождение Антонины неизвестно. В больницу она также не попадала.

Рост Антонины 150-160 см, телосложение полноватое. Волосы коричневого цвета, глаза сине-серые. Женщина была одета в серую куртку, серые штаны и черные сапоги. На шее Антонины может быть зеленый шарфик. 

Антонина прожила в Эстонии около года.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по номеру 112.

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