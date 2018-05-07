понедельник, 7 мая 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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Конгресс США опубликует доказательства вмешательства России в американские выборы

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Facebook

ФОТО: JUSTIN TALLIS/AFP

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США планирует доказывать вмешательство России в американские президентские выборы с помощью публикации около 3 тыс. рекламных объявлений из Facebook, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что "Facebook определил, что эти объявления были оплачены прокремлевской компанией Internet Research Agency", не исключено, что эти объявления будут опубликованы в течение нынешней недели.

Публикация подборки объявлений должна будет продемонстрировать, на какие группы американского населения они были рассчитаны, сколько было за них заплачено, сколько пользователей Facebook их прочли, прокомментировали, поставили "лайки".

"Мы продолжаем обсуждать вопрос с Facebook и надеемся, что окончательно отредактированные объявления поступят в наше распоряжение в течение нескольких дней. Как только мы их получим, мы намерены поделиться ими с общественностью", - цитирует издание демократа из комитета по разведке Адама Шиффа.

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