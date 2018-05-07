Конгресс США опубликует доказательства вмешательства России в американские выборы

Издание отмечает, что "Facebook определил, что эти объявления были оплачены прокремлевской компанией Internet Research Agency", не исключено, что эти объявления будут опубликованы в течение нынешней недели.

Публикация подборки объявлений должна будет продемонстрировать, на какие группы американского населения они были рассчитаны, сколько было за них заплачено, сколько пользователей Facebook их прочли, прокомментировали, поставили "лайки".