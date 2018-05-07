В Финляндии будут судить преступников, перевозивших кокаин внутри своих тел

Прокурор Пертту Кёнонен требует наказания двум финнам и трем иностранцам в виде тюремного заключение сроком от четырех до 11 лет.

Полиция сообщила, что около четырех килограмм кокаина были доставлены в Финляндию тремя авиарейсами, которые были совершены в феврале, июне и сентябре прошлого года. Наркотические вещества были спрятаны в потайных отделах чемоданов или же перевозились внутри тел преступников. Полиции удалось конфисковать 1,4 килограмма.