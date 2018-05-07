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В Финляндии будут судить преступников, перевозивших кокаин внутри своих тел

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Преступник. Снимок иллюстративный.

ФОТО: anan kaewkhammul/PhanterMedia/Scanpix

В понедельник в Хельсинки начнется судебный процесс по делу пятерых человек, которые доставляли кокаин в Финляндию из Южной Америки.

Прокурор Пертту Кёнонен требует наказания двум финнам и трем иностранцам в виде тюремного заключение сроком от четырех до 11 лет. 

Полиция сообщила, что около четырех килограмм кокаина были доставлены в Финляндию тремя авиарейсами, которые были совершены в феврале, июне и сентябре прошлого года. Наркотические вещества были спрятаны в потайных отделах чемоданов или же перевозились внутри тел преступников. Полиции удалось конфисковать 1,4 килограмма. 

В последние пять лет потребление кокаина в Финляндии увеличилось в несколько раз, но по сравнению с другими Северными странами, и странами Центральной Европы все же достаточно низкое.

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