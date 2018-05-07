"Медвежий" отпуск

"Тампа" после разгрома 2:6 в первом матче сумела четырежды подряд обыграть "Бостон". Как показали встречи - "Брюинз" выдали в первом матче серии все на что способны, а дальше у команды с северо-востока США банально кончились силы. В четвертом поединке "Мишки" сподобились на овертайм, но в заключительной игре прозевали два выпада "Тампы" во втором тайме и 1:0 в пользу "Бостона" превратились в 1:2, а сняв вратаря "Бостон" получил и третью шайбу 1:3. Андрей Василевский был признан первой звездой матча, а Никита Кучеров отдал результативную передачу