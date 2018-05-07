понедельник, 7 мая 2018 г.
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"Медвежий" отпуск

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Голкипер сборной Финляндии и "Бостона" Туукка Раск

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Сборная Финляндии может пополнить свои ряды первым вратарем "Бостона" Тууккой Раском - сегодня ночью "Медведи" завершили выступления в Кубке Стэнли.

"Тампа" после разгрома 2:6 в первом матче сумела четырежды подряд обыграть "Бостон". Как показали встречи - "Брюинз" выдали в первом матче серии все на что способны, а дальше у команды с северо-востока США банально кончились силы. В четвертом поединке "Мишки" сподобились на овертайм, но в заключительной игре прозевали два выпада "Тампы" во втором тайме и 1:0 в пользу "Бостона" превратились в 1:2, а сняв вратаря "Бостон" получил и третью шайбу 1:3. Андрей Василевский был признан первой звездой матча, а Никита Кучеров отдал результативную передачу

"Тампа" встретится в финале конференции с победителем пары "Вашингтон" - "Питтсбург", где пока счет серии 3-2 в пользу "Вашингтона" и Евгений Малкин рискует отправиться на ЧМ по хоккею, куда может быть вызван и бэк-ап "Бостона" Антон Худобин.

Вышел в финал конференции и "Вегас", обыграв 3:0 "Сан-Хосе". Рыцари стали первой командой в истории НХЛ, которой в девютном сезоне удалось выиграть две серии плей-офф.

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