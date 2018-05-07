Городского чиновника с многолетним стажем работы подозревают в коррупции

Городское расследование застопорилось

Отвечающий за Департамент спорта и молодежи вице-мэр Виталий Белобровцев (Центристская партия) заверил, что город не знал о связи руководителя Департамента спорта Рейна Ильвеса с выигравшими организованные департаментом конкурсы фирмами.

Сразу после вышедшей в конце ноября в Äripäev первой статьи Белобровцев сообщил, что внутреннему контролю отдано распоряжение проверить госзаказы. Но проведение аудита появилось в рабочем плане нового года внутреннего контроля только перед рождеством. Тогда Белобровцев пообещал, что аудит займет пару месяцев.

Вадим Белобровцев JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

Внутренний контроль не успел подготовить аудит. Две недели назад Белобровцев заверил Postimees, что аудит находится в финальной стадии, но он не знал, когда можно будет ознакомиться с результатами, поскольку в ходе работы выявились обстоятельства, которые могут указывать на нарушение закона и в конце марта город передал информацию в полицию.

«Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело и попросила остановить аудит на время проведения следствия», - сказал Белобровцев.

Первый госзаказ на надувной холл Департамент спорт сделал еще в 2013 году, и поскольку по прошествии пяти лет срок давности преступления истекает, это означает, что у следственных органов сейчас работа горит.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблера, огромную роль в выявлении запрещенных решений и процессуальных действий играет внутренний контроль учреждений и предприятий, или аудиторы: «При помощи внутреннего контроля или аудита можно определить подозрительную деятельность и принять в меры, чтобы такие нарушения более нельзя было совершить.

Ильвес ушел из Департамента спорта со скандалом

В декабре прошлого года, возглавлявший десять лет Таллиннский департамент спорта и молодежи Рейн Ильвес сообщил, что уходит с занимаемой должности, поскольку оставил без внимания требование, из-за которого с города задним число были взысканы деньги.

Привлекшего внимание общественности неразберихой в ледовом холле Тондираба и спорными госзаказами на спортивные холлы Ильвеса в конце года заставили уволиться счета, спор по которым пришлось решать в суде.

Юрий Сахаров SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Фирма OÜ Svajene, принадлежащая центристу Юрию Сахарову, выставила требование против ледового холла Тондираба за неоплаченный в 2015 году счет за уборку на сумму в 9000 евро, которое Ильвес, по его же словам, оставил без внимания, а потому с города задним числом взыскали эту сумму. По словам мэра Таави Ааса, таких вещей не происходило уже лет десять.

«Я звонил Ильвесу, говорил о договорах, объяснял, что работа же сделана, а счета не оплачены. У города не выполнено договорное обязательство и нам придется идти в суд. Ильвес сказал, мол, что нам теперь делать, если работа была выполнена согласно договору», - сказал Сахаров. Покинувший свою должность Ильвес получил компенсацию в размере четырех месячных окладов.