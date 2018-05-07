Городского чиновника с многолетним стажем работы подозревают в коррупции

В прошлую среду сотрудники Центральной криминальной полиции задержали многолетнего руководителя Департамента спорта и молодежи Рейна Ильвеса, недавно покинувшего свою должность из-за другого скандала, пишет Postimees.
Кроме Ильвеса полиция задержала еще одного человека. Однако после проведения первичных процессуальных действий оба были отпущены на свободу.
Обоих подозревают в предпочтении своих при распределении госзаказов Таллиннского департамента спорта и молодежи. В 2013 году руководимый Ильвесом департамент провел два конкурса на госзаказ, чтобы найти строителя для Ыйсмяэского холла спортивных игр, то есть надувного холла. Заказы обошлись городу в сумму превышающую 1,3 миллиона евро. Согласно предъявленному подозрению, члены комиссии принимали решения и осуществляли процессуальные действия в пользу людей, связанных с ними самими.
Связаться с Рейном Ильвесом Postimees не смог – его телефон отключен.
Участвовавший с организации конкурсов заместитель руководителя Департамента спорта Айн Киви признал, что полицейское расследование большим сюрпризом для него не стало, поскольку он уже сталкивался с результатами внутреннего аудита города, касавшегося той же темы. Он заверил, что тогда он еще не знал о приведенных позже в СМИ связях между Ильвесом и выигравшими госзаказ фирмами.
«На вопрос, откуда в проектах госзаказа в качестве примера возник именно этот тип надувного холла, я ответить не могу. Эти внутренние аудиты уже порядком утомили, нарушают рабочий ритм. Но хорошей новостью это не стало», - сказал Киви.
Руководящая следствием прокурор по особым делам Леэт Кивиоя объяснила, что это недопустимо, когда исполняющий публичные обязанности человек заключает сделки со связанными с собой предприятиями: «Использование общественных денег должно быть честным и должно выглядеть честным, а потому неприемлемо, если городской чиновник, являясь членом комиссии по госзаказу, принимает решения, от которых выигрывают связанные с ним люди».
Уголовное дело было возбуждено в марте после того, как внутренний контроль Таллинна обратился в Центральную криминальную полицию, поскольку возникшие в результате их аудита вопросы указывали на вероятность совершения преступления. Внутренний контроль начал аудит после того, как в ноябре прошлого года в СМИ были опубликованы материалы о связи тогдашнего руководителя Департамента спорта Ильвеса с победителями конкурсов на госзаказ.
Всегда побеждает одноклассник
А именно, в ноябре Äripäev написал, что Таллинн построил за более чем три миллиона евро три холла для футбола и спортивных игр, которые были заказаны у фирмы, созданной накануне объявления конкурса. Собственником фирмы является друг и одноклассник руководителя Департамента сорта из Вильянди, строительный бизнесмен Микк Пяэру. Единственным известным клиентом фирмы является город Таллинн.
Пяэру сказал, что ему подозрений не предъявлено, и он больше не хочет разговаривать с журналистами.
Помимо строительства Пяэру занимается еще и поставкой в Эстонию специфического изделия – надувных холлов. Его фирма Be Active поставляет продукцию словенского предприятия Duol. Be Active основали незадолго до того, как руководимый Ильвесом Департамент спорта объявил весной 2013 года первый конкурс на госзаказ по строительству в Таллинне надувного холла.
В ноябре Ильвес сказал Äripäev, что у него нет никакой связи с Be Active, и он не знает, как Пяэру в такой правильный момент пришла в голову мысль стать поставщиком холлов фирмы Duol в Эстонию. Он заверил, что, конечно, не говорил Пяэру, что у города есть план объявить конкурс на постройку надувного холла.
Пяэру тогда отказался комментировать эту тему, не ответив даже на письменные вопросы журналиста, хотя собственник Duol Душан Олай попросил отравить все, касающиеся Be Active вопросы Пяэру. Олай подтвердил, что Be Active является партнером Duol в Эстонии, и очень хорошо устанавливает произведенные у них холлы.
Как кроили госзаказы?
В объявленном в апреле 2013 года конкурсе на госзаказ по установке Ыйсмяэского спортивного холла было требование, что у холла должна быть двойная система пленки: «такая же как DUOL DMS, Be Active OÜ». То же условие было в объявленном летом 2016 года конкурсе на госзаказ по установке надувного холла в Ласнамяэ. А в госзаказе на установку надувного холла Спортивного центра Сыле, прошедшем в том же году, в регистре не было таблицы с точными техническими описаниями холла. Однако в документах конкурса идей госзаказа от ноября 2012 года при проектировании сылеского холла, еще до основания Be Active, есть ссылка на Duol: «Футбольное поле нужно строить с подготовкой к установке надувного холла». Дальше идет ссылка на интернет-страницу Duol.
Руководитель Департамента сорта Ильвес сказал Äripäev, что Be Active является представителем холлов Duol и в госзаказы в качестве примера они были добавлены на случай, если кто-то еще захочет принять участие в конкурсе точно с такими же холлами: «Когда шли конкурсы, у всех была возможность принять в них участие. Они не были направленными». Ильвес сказал, что не знает, можно ли получить холл Duol в Эстонии как-то иначе, если не через Be Active: «Конечно, можно было связаться и напрямую».
Ни одного работника, согласно данным, предоставленным в Коммерческий регистр, у Be Active нет, и фирма зарабатывала только тогда, когда город покупал холлы. Если в 2013 году был построен первый холл в Ыйсмяэ на Эхитаяте-теэ, а в 2016 году два холла появились на улице Викерлазе в Ласнамяэ и в Пыхья-Таллинне на Сылеском стадионе, то именно в эти годы зарабатывала и Be Active. В другие годы – 2014 и 2015 – оборот был соответственно 8000 и 0 евро. Работавшая пять лет фирма Пяэру в итоге заработала полмиллиона евро чистой прибыли.
Подозрения Ильвесу сейчас предъявлены только по поводу госзаказа 2013 года об ыйсмяэском холле. На тот конкурс поступили четыре предложения. На следующие конкурсы – в Ласнамяэ и на Сыле – предложения сделала только одна фирма, оба от указанной в документации госзаказа фирмы Be Active.
В игру вступают племянник и бывший босс
В двух госзаказах – в Ыйсмяэ и в Ласнамяэ – холлы у Be Active заказало устанавливавшее под них фундамент предприятие KRTL OÜ, одним из собственников и членов правления которого является Вахур Кетс – племянник Ильвеса. KTRL выиграл конкурс по холлу в Ласнамяэ и был субподрядчиком по строительству фундамента для ыйсмяэского холла в 2013 году.
Кетс сказал, что он не хочет комментировать эту тему и прервал телефонный разговор.
При строительстве Ыйсмяэского холла, в качестве генерального подрядчика конкурс выиграла фирма Termentum OÜ, с которой Ильвес тоже связан. Фирму под прежним названием ASi Koger Ehitus в 2008 году создал известный строительный предприниматель Андрес Когер. В 1990-х Ильвес работал в его вильяндиской фирме AS Koger & Sumberg на разных должностях, три последних года занимая пост исполнительного директора. Сейчас выигравшее конкурс Termentum принадлежит Айве Кукк, но фирма является бизнес-партнером прежнего собственника: Termentum принадлежит 15-процентная доля в OÜ Timo House, строящей деревянные дома, 70 процентов которой принадлежит именно Когеру.
Городское расследование застопорилось
Отвечающий за Департамент спорта и молодежи вице-мэр Виталий Белобровцев (Центристская партия) заверил, что город не знал о связи руководителя Департамента спорта Рейна Ильвеса с выигравшими организованные департаментом конкурсы фирмами.
Сразу после вышедшей в конце ноября в Äripäev первой статьи Белобровцев сообщил, что внутреннему контролю отдано распоряжение проверить госзаказы. Но проведение аудита появилось в рабочем плане нового года внутреннего контроля только перед рождеством. Тогда Белобровцев пообещал, что аудит займет пару месяцев.
Вадим Белобровцев
JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /
Внутренний контроль не успел подготовить аудит. Две недели назад Белобровцев заверил Postimees, что аудит находится в финальной стадии, но он не знал, когда можно будет ознакомиться с результатами, поскольку в ходе работы выявились обстоятельства, которые могут указывать на нарушение закона и в конце марта город передал информацию в полицию.
«Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело и попросила остановить аудит на время проведения следствия», - сказал Белобровцев.
Первый госзаказ на надувной холл Департамент спорт сделал еще в 2013 году, и поскольку по прошествии пяти лет срок давности преступления истекает, это означает, что у следственных органов сейчас работа горит.
По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблера, огромную роль в выявлении запрещенных решений и процессуальных действий играет внутренний контроль учреждений и предприятий, или аудиторы: «При помощи внутреннего контроля или аудита можно определить подозрительную деятельность и принять в меры, чтобы такие нарушения более нельзя было совершить.
Ильвес ушел из Департамента спорта со скандалом
В декабре прошлого года, возглавлявший десять лет Таллиннский департамент спорта и молодежи Рейн Ильвес сообщил, что уходит с занимаемой должности, поскольку оставил без внимания требование, из-за которого с города задним число были взысканы деньги.
Привлекшего внимание общественности неразберихой в ледовом холле Тондираба и спорными госзаказами на спортивные холлы Ильвеса в конце года заставили уволиться счета, спор по которым пришлось решать в суде.
Юрий Сахаров
SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS
Фирма OÜ Svajene, принадлежащая центристу Юрию Сахарову, выставила требование против ледового холла Тондираба за неоплаченный в 2015 году счет за уборку на сумму в 9000 евро, которое Ильвес, по его же словам, оставил без внимания, а потому с города задним числом взыскали эту сумму. По словам мэра Таави Ааса, таких вещей не происходило уже лет десять.
«Я звонил Ильвесу, говорил о договорах, объяснял, что работа же сделана, а счета не оплачены. У города не выполнено договорное обязательство и нам придется идти в суд. Ильвес сказал, мол, что нам теперь делать, если работа была выполнена согласно договору», - сказал Сахаров. Покинувший свою должность Ильвес получил компенсацию в размере четырех месячных окладов.