понедельник, 7 мая 2018 г.
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В Великобритании трех человек облили токсичным веществом

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Английская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

Двух молодых людей и юношу облили токсичным веществом в Лондоне. Их госпитализировали, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Как отмечает телеканал, граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Инцидент произошел на северо-востоке британской столицы в ночь на 6 мая.

Задержать пока никого не удалось. Полиция расследует случившееся и ищет свидетелей.

От какого именно вещества пострадали молодые люди, не уточняется. В правоохранительных органах только отметили, что это не кислота.

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