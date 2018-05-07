В Великобритании трех человек облили токсичным веществом

Как отмечает телеканал, граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Инцидент произошел на северо-востоке британской столицы в ночь на 6 мая.

Задержать пока никого не удалось. Полиция расследует случившееся и ищет свидетелей.