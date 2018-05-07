Грубое "классико" без всякого смысла

Мадриду снова не удалось нанести поражение "Барселоне", которая продлила свою серию без поражений в чемпионате Испании - "Барса" в последний раз проиграла аж в начале апреля прошлого года. У "Реала" были все шансы испортить праздник "Барселоне" на ее поле, и даже судья матча, как отмечали испанские СМИ, был на стороне "Реала", не удалив за различные грубые фолы ни Гаррета Бэйла, ни Серхио Рамоса, за то удалил сначала каталонца Серхи, а затем выписал предупреждение Лео Месси, который мстя за напарника по атаке, Луиса Суареса, неласково обошелся с Серхио Рамосом.

В перерыве, как утверждают, испанские СМИ - футболисты "Барселоны" стали оказывать давление на судью, называя его "помощником Мадрида" и "гадом". Судья Эрнандес Эрнандес и его бригада провалили матч: сначала защитали второй гол "Барсы" забитый с фолом Суареса на Варане, затем отменили гол "Барселоны" из-за якобы офсайда, плюс не назначил Эрнандес пенальти за снос Марсело в штрафной "Барселоны".

А голы забивали те, кому и было предначертано - Роналду, Месси, Суарес и Бэйл.

Роналду, кстати в моменте когда забивал гол получил травму - растяжение связок голеностопа. КриРо доиграл первый тайм, но на второй уже не вышел. Зинедин Зидан считает, что нападающий восстановится до финала Лиги Чемпионов, а вот Лионель Месси забив на 52-й минуте отличился в домашнем "классико" впервые с 2012 года.