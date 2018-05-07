Тутберидзе рассказала об причине расставания с фигуристкой Медведевой: "Обиделась на Загитову"

Золото на Олимпиаде выиграла другая ученица Тутберидзе – Алина Загитова.

«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», – сказала Тутберидзе россйскому Первому каналу.

Также Этери Тутберидзе сообщила, что Евгения Медведва демонстративно не выходила на связь с ней, игнорируя сообщения и звонки, а о уходе Медведевой к другому тренеру узнала Тутберидзе только из новостей.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене – ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла.

Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание.

Какой-то вызов для меня скорее от Орсера, потому что еще прозвучавшее интервью о том, что Трусова – это краткосрочный феномен, ну какой бы это не было феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: «Молодец, девчонка!». Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», – рассказала Тутберидзе.