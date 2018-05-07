Большинство баров Старого города нарушают закон и продают алкоголь несовершеннолетним

Пыхьяская префектура и Институт развития здоровья (Tervise Arengu Instituut — TAI) провели серию контрольных закупок, в ходе которых людям, игравшим роль клиентов в состоянии опьянения, удалось купить алкоголь в 32 заведениях, а у совершавшего контрольную покупку клиента со внешностью несовершеннолетнего подростка попросили показать удостоверяющий личность документ лишь в одном заведении.

Контрольные закупки были проведены в 57 увеселительных заведениях в Старом городе с целью проверить, придерживаются ли бары и рестораны закона, который запрещает продажу алкогольных напитков людям, находящимся в алкогольном опьянении, а также несовершеннолетним.

Продажу алкогольных напитков людям с явными признаками алкогольного опьянения проверили в 50 заведениях. Людям, которые притворялись пьяными с явными нарушениями координации, не удалось купить алкоголь в 18 случаях – в 10 случаях их не пропустил в заведение сотрудник охраны, в 8 случаях работник бара отказался продавать таким людям алкогольные напитки.

Для того, чтобы узнать, проверяют ли в увеселительных заведениях документы у желающих купить алкоголь несовершеннолетних, в 36 контрольных закупках участвовал взрослый со внешностью несовершеннолетнего. У него попросили документ лишь в одном заведении.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, вопрос заключается в формировании культуры обслуживания и роли предпринимателей в этом. «Цель предпринимателей — увеличить продажи, но это следует делать, соблюдая закон, который однозначно запрещает продавать алкоголь людям с признаками опьянениями. Во многих случаях продавец даже не посмотрел на покупателя, чтобы проверить его возраст или оценить состояние опьянения», - сказал Саарнийт.

По словам Саарнийта, ответственный подход к культуре обслуживания помогает сохранить жизнь и здоровье людей.

«Чем больше человек употребил алкоголя, тем больше вероятность, что он может попасть в опасную для здоровья и даже жизни ситуацию. Мы давно сотрудничаем с разными увеселительными заведениями, чтобы повысить информированность и чувство ответственности предпринимателей, чтобы они не продавали алкоголь людям с признаками опьянения. Контрольные закупки показывают, что наша работа начинает все же приносить результаты. С другой стороны, мы видим, что для несовершеннолетних получить алкоголь в увеселительном заведении по-прежнему просто», - сказал Саарнийт.

По словам старшего специалиста TAI Трийн Сокк, у работников сферы обслуживания и охранников важная роль в предупреждении несчастных случаев, ДТП, нарушений общественного порядка и насилия. «Продажа алкоголя означает и ответственность. Те бары, которые продают алкоголь пьяным людям, плохо влияют на реноме ответственных предприятий и общий имидж города. Кесклиннаское отделение полиции, которое постоянно занимается этой темой, достойно похвалы, и я надеюсь, что результаты улучшатся и это будет хорошим примером и другим местным самоуправлениям», — добавила Сокк.

По словам Сокк, работники обслуживания должны уметь замечать клиентов, чрезмерно употребивших алкоголь, и предложить им вместо алкоголя воды или вызвать такси. «Таким образом улучшится и обстановка в баре, на улицах будет меньше насилия, в общественных местах будет безопаснее и комфортнее. Безопаснее будут чувствовать себя и сами работники увеселительных заведений».

Контрольные закупки проводились в ноябре и декабре 2017 года. К проведению закупок привлекли актеров-любителей, которые играли клиентов с признаками алкогольного опьянения. В проверках продажи алкоголя несовершеннолетним участвовали молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет.

В 2015 году Кесклиннаское отделение полиции в рамках кампании «Знай меру» начало проводить различные мероприятия, чтобы повысить информированность продавцов и обслуживающий персонал увеселительных заведений, заправочных станций и магазинов о запрете продавать алкоголь людям с признаками алкогольного опьянения.