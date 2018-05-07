Пресса Британии: если бы не Путин, врагов у России могло быть меньше

Но праздник остался, и вот теперь представители левой идеологии в лице лейбористов решили вспомнить о его первоначальном смысле. В выходные дни министр финансов теневого кабинета Джон МакДоннелл принял участие в торжествах по случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса.

Джон назвал марксизм двигателем перемен сегодняшнего дня и признал, что Джереми Корбин и вся партия находятся под влиянием этого учения. "Капитализм, - продолжил он, - изобилует кризисами, поэтому люди выбирают марксизм как альтернативу".

Министр теневого кабинета и ранее говорил, что наибольшее влияние в интеллектуальном смысле на него оказали Маркс, Ленин и Троцкий. Однако как многие коммунисты и крайне левые, он отказывается ассоциировать идеологические воззрения с чудовищными преступлениями, совершенными во имя идеологии. Такие люди настаивают на том, что марксизм никогда не был толком испытан на практике, а иначе в мире наступила бы утопия. Но такое отношение есть ничто иное, как триумф надежды над опытом истории, замечает газета.

МакДоннелл хочет выглядеть разумным человеком, который не стал бы разрушать капиталистическую систему и производителей капитала, без которых не осталось бы государства. Однако тем, кто не видит в этих идеях национальной угрозы или слишком молод, чтобы помнить события 1978 года, стоило бы почаще заглядывать в учебники истории, заключает газета.

Как британские спецслужбы доказали, что НЛО нет

В 1997 году, в 50-ю годовщину так называемого Розуэлльского инцидента, когда в районе американской военно-воздушной базы якобы разбился инопланетный корабль, весь англоязычный мир вновь охватила мания НЛО, пишет корреспондент газеты GuardianДэмиан Гейл.

Но то, что служило поводом для задорного любопытства публики, обернулось сильной головной болью для британского министерства обороны.

Аналитиков из отдела ДС-55, которые по долгу службы все это время собирали данные о случаях наблюдения НЛО, немедленно забросали вопросами все, кому не лень, от "экспертов" по внеземном цивилизациям до членов парламента: все требовали предоставить им материалы по "летающим тарелкам".

Разобраться с этим решили, наконец, и сами генералы, которые поняли, что так просто им не отделаться. Но, как следует из рассекреченных документов, целью военных было не расследовать возможные контакты с пришельцами, а снять с себя всякую ответственность за такое расследование.

В итоге сотрудникам ДС-55 пришлось менять имена свидетелей и следователей, которые вели протоколы, и даже вымарывать некоторые показания, ссылаясь на требования государственной безопасности и риски для международных отношений.

При этом не все авторы отчетов придерживались заданной министерством обороны линии: мы не можем полностью отвергать вероятность того, что НЛО на самом деле существуют, писал один из них, или же это могут быть природные явления, но с "потенциалом военного применения", так что теоретически они "могут угрожать безопасности страны, поскольку мы не имеем представления об их природе".

О том, как чиновники опасались мании НЛО, можно судить хотя бы по этой внутренней записке: "Следует быть крайне острожными с расширением расследований НЛО, поскольку это дает общественности намек на то, что министерство обороны интересуется этим вопросом".

Отчет был завершен к 2000 году. Его основной вывод сводился к тому, что все наблюдаемые НЛО на самом деле были некими плазменными формированиями в атмосфере и что дальнейшая регистрация таких явлений не имеет смысла.

Так отдел ДС-55, как казалось, умыл руки. И тут же разведчики совершили шаг, еще более загадочный, чем все НЛО вместе взятые: они уничтожили файлы, на основе которых был составлен отчет, и даже базу данных, которая была собрана для анализа.

"Они всегда говорят, что общественность заблуждается насчет НЛО, но своей паранойей при этом вдохновляют сторонников теории заговоров", - приводит Guardian слова исследователя из Шеффилдского университета, специалиста по современному фольклору Дэвида Кларка.