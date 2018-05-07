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В Ида-Вирумаа обнаружили ряд взрывных устройств военного времени

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Сапер ищет взрывное устройство.

ФОТО: Ove Maidla / Postimees

В конце прошлой недели в Ида-Вирумаа было обнаружено множество взрывных устройств военного времени, которые обезвредили саперы.

В субботу саперы обезвредили найденные в деревне Пермискюла волости Алутагузе 19 снарядов и три ручные гранаты и доставили в безопасное место два снаряда и авиационную бомбу, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В тот же день саперы обезвредили найденный при земляных работах в деревне Сиргала снаряд.

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