В Ида-Вирумаа обнаружили ряд взрывных устройств военного времени
7 мая 2018 г., 9:44
В конце прошлой недели в Ида-Вирумаа было обнаружено множество взрывных устройств военного времени, которые обезвредили саперы.
В субботу саперы обезвредили найденные в деревне Пермискюла волости Алутагузе 19 снарядов и три ручные гранаты и доставили в безопасное место два снаряда и авиационную бомбу, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
В тот же день саперы обезвредили найденный при земляных работах в деревне Сиргала снаряд.