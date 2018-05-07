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Фото: на Маяка произошло ДТП, водитель сбежал Полиция разыскивает мужчину в сером!

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Авария на Маяка.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня утром около трамвайной остановки на Sikupilli произошло дорожно-транспортное происшествие.

В 8.24 полиция получила сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на трамвайной остановке Sikupilli на улице Маяка. 69-летнего водителя Citroen доставили в больницу, водитель второго автомобиля, Volkswagen, скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыла полиция. На месте ДТП было затруднено движение, но с 9.20 движение трамваев восстановлено.

Полиция просит всех очевидцев этого ДТП, а также людей, которые видели убегающего водителя, позвонить по номеру 112. Мужчина мог направиться в сторону улицу Асундузе. На нем могла быть одежда серого цвета.

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