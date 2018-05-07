Фото: на Маяка произошло ДТП, водитель сбежал Полиция разыскивает мужчину в сером!
7 мая 2018 г., 9:59
Сегодня утром около трамвайной остановки на Sikupilli произошло дорожно-транспортное происшествие.
В 8.24 полиция получила сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на трамвайной остановке Sikupilli на улице Маяка. 69-летнего водителя Citroen доставили в больницу, водитель второго автомобиля, Volkswagen, скрылся с места происшествия.
На место происшествия прибыла полиция. На месте ДТП было затруднено движение, но с 9.20 движение трамваев восстановлено.
Полиция просит всех очевидцев этого ДТП, а также людей, которые видели убегающего водителя, позвонить по номеру 112. Мужчина мог направиться в сторону улицу Асундузе. На нем могла быть одежда серого цвета.