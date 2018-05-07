Путь длинной в 14 лет: московский "Локомотив" стал чемпионом России

Чемпионат России после воскресных матчей предпоследнего тура оставил только две интриги: кто займет второе-третье место и кто составит компанию СКА по вылету в первый дивизион.
Московский "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом - золотой матч "железнодорожники" провели против "Зенита", обыграв петербуржцев со счетом 1:0. На 87.й минуте отличился вышедший на замену Эдер, принесший "Локомотиву" первый титул с 2004 года, причем как и первые два, трофеи были завоеванны под руководством Юрия Семина. Наставник "Локомотива" проработает с командой еще один год - на днях было объявлено о том, что опытный специалист, в первый раз возглавивший "Локомотив" еще в 1987 году, продолжит работу.
"Зенит" же лишил себя этим поражением шансов на медали и Лигу Чемпионов. "Газпром" потратил на усиление команды около 100 миллионов евро, но ни Манчини, которому,собственно все равно уже что проишодит в команде, ни многочисленная аргентинская колония петербуржцев, не смогли привести "Зенит" в главный турнир Европы, в котором команду из города на Неве не видели три долгих года. "Зенит" с 50 очками занимает лишь пятое место, гарантировав себе участие в Лиге Европы, куда как горько шутят болельщики будут снова пускать по бесплатным билетам.
А за второе место поборятся ЦСКА и "Спартак". Разница между командами всего одно очко - прямой билет в ЛЧ будет оспорен командами в последнем туре: ЦСКА примет "Анжи", а "Спартак" сыграет дома с "Динамо". В 29 туре "Спартак" обыграл 2:0 "Ростов", а ЦСКА уничтожил 6:0 тульский "Арсенал".
За полуспасительное 14-е место сразятся "Анжи" и "Тосно", команде из Ленинградской области не хватило 11 минут, чтобы удержать ничью в матче с "Динамо", "Анжи" сегодня играет с грозненским "Ахматом", которому нужны очки, чтобы не попасть в стыковые матчи. В последнем туре "Тосно" имеет больше шансов на набор очков - финалист Кубка России едет в гости к "Уфе", но если и дагестанцы и тосненцы очков в оставшихся матчах не наберут, то вылетают тосненцы - у этой команды худшая разница мячей, а очков у 14-й и 15-й команд РФПЛ поровну - 24.