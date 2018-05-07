Ратас: на строительство туннеля Таллинн-Хельсинки денег нет

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что как у Эстонии, так и у Финляндии отсутствует какая-либо надежда на то, что ЕС выделит деньги на строительство туннеля до 2030 года.
"Если мы говорим о реализации плана по строительству туннеля с точки зрения финансирования, то это означает привлечение частного капитала. Я надеюсь, что в будущем появится возможность для привлечение финансов ЕС. О том, что туннель будут строить лишь на деньги двух стран, и речи быть не может", - подтвердил Юри Ратас в утренней программе Kuku raadio.
Что же касается средств ЕС, то по словам Ратаса, о следующем бюджетном периоде не стоит и думать.
"Если серьезно будет поднят вопрос о строительстве после исследований, то бюджетным периодом станет 2027 или 2030 год", - думает Ратас.