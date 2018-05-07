Ратас: на строительство туннеля Таллинн-Хельсинки денег нет

"Если мы говорим о реализации плана по строительству туннеля с точки зрения финансирования, то это означает привлечение частного капитала. Я надеюсь, что в будущем появится возможность для привлечение финансов ЕС. О том, что туннель будут строить лишь на деньги двух стран, и речи быть не может", - подтвердил Юри Ратас в утренней программе Kuku raadio.