понедельник, 7 мая 2018 г.
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Ратас: на строительство туннеля Таллинн-Хельсинки денег нет

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ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что как у Эстонии, так и у Финляндии отсутствует какая-либо надежда на то, что ЕС выделит деньги на строительство туннеля до 2030 года.

"Если мы говорим о реализации плана по строительству туннеля с точки зрения финансирования, то это означает привлечение частного капитала. Я надеюсь, что в будущем появится возможность для привлечение финансов ЕС. О том, что туннель будут строить лишь на деньги двух стран, и речи быть не может", - подтвердил Юри Ратас в утренней программе Kuku raadio.

Что же касается средств ЕС, то по словам Ратаса, о следующем бюджетном периоде не стоит и думать. 

"Если серьезно будет поднят вопрос о строительстве после исследований, то бюджетным периодом станет 2027 или 2030 год", - думает Ратас.

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