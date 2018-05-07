Какие льготы и выплаты положены ветеранам в Эстонии к 9 Мая

В этом году будет отмечаться 73-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Проект постановления правительства РФ предусматривает единовременную выплату некоторым категориям граждан, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии. Предполагается, что это будет 10 000 рублей (около 130 евро). Какие еще льготы и выплаты существуют у нас в стране и в какой помощи нуждаются ветераны – выяснила «МК-Эстония».
Ветеранов войны с каждым годом становится все меньше, но это совершенно не означает, что оставшиеся получают больше поддержки. Дело в том, что в нашей стране проживают ветераны ВОВ с паспортами как Эстонии, так и России, а также серопаспортники. Из-за этого есть разница и в том, на какие льготы от какой страны они имеют право. В целом же из-за негативного отношения правительства к победителю Второй мировой войны, то есть СССР, ветераны в Эстонии не пользуются таким почетом, как в России.
Два типа ветеранов
«Если сравнивать с Россией, льгот у нас очень мало. Как раз недавно мы были в Москве и встречались там с городской организацией блокадников. Мы, конечно, удивились и порадовались за них, что там для ветеранов все бесплатно: больницы, дома для престарелых, санатории, всевозможное лечение, квартиры им выделяют. Там все это и мэрия оплачивает, и в государственном бюджете заложены данные расходы, а у нас ничего этого нет», – говорит Нина Ивановна Павлова, блокадница, руководитель Таллиннского общества участников Второй мировой войны.
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