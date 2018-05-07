понедельник, 7 мая 2018 г.
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В Таллинне изменится маршрут некоторых автобусов

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Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steven Heap/PantherMedia / Steven Heap

В связи с дорожными работами на участке улицы Вана-Раннамыйза  неподалеку от Раннамыйзаского "Сельвера"  с начала рабочего дня 14 мая  и до конца рабочего дня 22 июня автобусы линий  21, 21B, 21A, 41, 41B направляются в объезд, передает Раэпресс.

Автобусы линий 21, 21B в сторону Балтийского вокзала и автобусы линии 21A в сторону Ыйсмяэ будут совершать объезд по улице Вана-Раннамыйза, соединению улиц Раннамыйза и Вана-Раннамыйза у Какумяэского "Сельвера" с временной остановкой на остановке Ряга, что на улице Раннамыйза.

Автобусы линии 21A в направлении на Какумяэ пойдут в объезд по Палдискому шоссе, улицам Мыйза и Вабаыхумуузеуми с временной остановкой на остановке Хааберсти, что на Палдиском шоссе.

Автобусы линий 41, 41B в направлении на Какумяэ будут совершать объезд по улице Раннамыйза и соединению улиц Раннамыйза и Вана-Раннамыйза возле Какумяэского "Сельвера".

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