В Таллинне изменится маршрут некоторых автобусов

Автобусы линий 21, 21B в сторону Балтийского вокзала и автобусы линии 21A в сторону Ыйсмяэ будут совершать объезд по улице Вана-Раннамыйза, соединению улиц Раннамыйза и Вана-Раннамыйза у Какумяэского "Сельвера" с временной остановкой на остановке Ряга, что на улице Раннамыйза.

Автобусы линии 21A в направлении на Какумяэ пойдут в объезд по Палдискому шоссе, улицам Мыйза и Вабаыхумуузеуми с временной остановкой на остановке Хааберсти, что на Палдиском шоссе.