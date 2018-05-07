Внук депортированных добровольно переехал из Эстонии в Сибирь

Артур отправился искать свои корни – его тети жили в Красноярске. Он проехал 5517 километров и нашел там шестерых близких родственников, которых никогда не видел в сознательной жизни.

Эстонцев выгнали из теплушек на площадь, а местные председатели колхозов выбирали их, будто рабов.

Участники Дней эстонской культуры, которые пройдут в середине мая в крупнейшем городе Восточной Сибири, Красноярске, очень удивятся, когда увидят в городе Volkswagen с эстонскими номерами. Артур Рахула до сих пор не поменял номера, что как бы намекает, что навсегда оставаться в Сибири он все же не планирует. Он возглавляет фирму Ka-Hem Jet Boats, которая строит в Красноярске маломерные суда и продавала катера даже финским силовым ведомствам.

«Конечно, я стремлюсь обратно в Эстонию, но сейчас здесь интереснее. Работа интереснее, жизнь интереснее», - говорит он.

Путь в Сибирь

Сибирскими родственниками Артур обзавелся из-за депортаций 1949 года. Его дед Оскар был владельцем большого хутора неподалеку от Кяревере. Он прознал, что советская власть собирается объявить его кулаком и, по сути, сбежал на работу в Таллинн на Коплиский судоремонтный завод, работников которого не трогали. Вместо него депортировали его жену и трех несовершеннолетних детей.

Дед выяснил, что семью должны были отправить в Краснотуранск, на юг Красноярского края, и добровольно отправился за ними. Ему удалось добраться примерно туда же, где находились его близкие.

Оскар Рахула отправился в Сибирь вслед за близкими. ФОТО: Erakogu

“У деда были с собой деньги, и он выкупил свою семью, как будто на невольничьем рынке, - рассказывает Артур слышанное от дедушки. – Эстонцев выгнали из теплушек на площадь, а местные председатели колхозов выбирали их, будто рабов”.

Он не мог увезти семью обратно в Эстонию: они должны были остаться на поселение. Поскольку Оскар Рахула был мастером на все руки и к тому же человеком свободным – насколько это было возможно в те времена – вскоре он стал директором местного кирпичного завода.

Дед рассказывал Артуру, как, прогуливаясь по берегу Енисея в Краснотуранске, он заметил прекрасную красную глину и попробовал сделать из нее кирпич. Получилось. С помощью местных жителей он построил печь для обжига и через несколько месяцев власти приказали ему построить кирпичный завод и назначили Оскара директором. Все здания госучреждений в городе были построены в 1950-е из красных кирпичей, обожженных на заводе деда Артура. Поcле строительства мощной Красноярской гидроэлектростанции старый Краснотуранск был затоплен вместо со всеми зданиями. А построенный Оскаром Рахула кирпичный завод действует в новом Краснотуранске до сих пор: производя сибирский кирипич, но уже на современной базе. Фотография Оскара Рахула как первого в городе предпринимателя украшает городской музей Краснотуранска.