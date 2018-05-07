понедельник, 7 мая 2018 г.
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Одна из таллиннских улиц на весь день останется без воды

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rui Vieira/PA Wire/PA Images/Scanpix

В связи с реконструкцией улицы Тонди в Таллинне в понедельник, 7 мая, с 9:00 до 21:00 в районе перекрестка Тонди-Лыокесе будет прекращена подача воды.

Здания, в которых будет прекращено водоснабжение, проинформированы о работах, а компания Tallinna Vesi доставит в этот район временные баки с водой, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

В том случае, если у жителей возникнут проблемы с подачей воды и в дальнейшем, Tallinna Vesi просит сообщать об этом по аварийному телефону 62 62 400.

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