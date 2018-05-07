Одна из таллиннских улиц на весь день останется без воды
7 мая 2018 г., 11:17
В связи с реконструкцией улицы Тонди в Таллинне в понедельник, 7 мая, с 9:00 до 21:00 в районе перекрестка Тонди-Лыокесе будет прекращена подача воды.
Здания, в которых будет прекращено водоснабжение, проинформированы о работах, а компания Tallinna Vesi доставит в этот район временные баки с водой, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
В том случае, если у жителей возникнут проблемы с подачей воды и в дальнейшем, Tallinna Vesi просит сообщать об этом по аварийному телефону 62 62 400.