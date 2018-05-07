Датские записки: такой хоккей и не особо нужен

На самом деле отношение к Чемпионату мира у любителей хоккея в последние годы сложилось неоднозначное. Турнир, который по замыслу ИИХФ, должен стать кульминацией хоккейного сезона, год от года терял в качестве хоккея, да и зрительский интерес, прежде всего телевизионной аудитории, которая предпочитала наблюдать за баталиями Кубка Стэнли, а не за матчами типа Венгрия - Франция, которые и в самих-то странах участницах не особо популярны. "Фазельчемп", "турнир отпускников" - как только не именовали в интернете ЧМ по хоккею, пока НХЛ не объявила, что на Олимпиадах больше не будет игроков из НХЛ, и ценность, особенно постолимпийского ЧМ сразу возросла.

В постолимпийские годы ИИХФ делает в общем-то правильную вещь - проводить турниры в странах, которые неизбалованны крупными хоккейными соревнованиями - так было в Латвии в 2006 году, 2010 год Германия, 2014 - Белоруссия и наконец пришел черед Дании.

С одной стороны это верно - собрать кассу там, где форум проходит впервые, с другой стороны ИИХФ надо серьезно задуматься над структурой турнира.

С пятницы, когда стартовал ЧМ и по воскресенье из 16 матчей шесть завершились разгромами, самым "ярким" из которых стал вынос корейского коллектива канадцами со счетом 10:0. Не знаю, как это смотрелось с трибуны в Херринге, по трансляции казалось, что канадцы могут и 20 забросить, да и параллельный матч, Россия - Австрия, который удалось посмотреть вживую, как стороннего болельщика, не переживающего ни за одну из команд, если честно навел на довольно грустные мысли: медленная игра австрийцев, которые и не могут играть быстрее, и такая же игра сборной Воробьева, которая впрочем включала семь раз привычные скорости, которые в итоге и привели к семи шайбам, но смотреть в рамках ЧМ матч, который ,по существу, носит характер полутренировочного, очень не хочется. Австрийские болельщики перед матчем говорили, что для них важные матчи - это игры с белорусами, французами, словаками. Именно в них будет сборная Рогера Бадера добывать себе путевку на следующий элитный ЧМ.

Также, я думаю, мне могли ответить и болельщики еще, по крайней мере, пяти команд - Кореи, Франции, Белоруссии, Латвии и Норвегии... Как и количество разгромов шесть команд составлет 33,3% от общего количества команд на ЧМ. Многовато.