Датские записки: такой хоккей и не особо нужен

Три дня длится Чемпионат мира по хоккею, за которые все команды успели провести по паре матчей. Кто-то разминался на аутсайдерах, кто-то пытался смыть позор поражения в прошлой встрече, но, к сожалению, игровой уровень турнира больше навевает сон, чем заставляет смотреть по ТВ или с трибуны главный, по мнению ИИХФ, турнир года.
На самом деле отношение к Чемпионату мира у любителей хоккея в последние годы сложилось неоднозначное. Турнир, который по замыслу ИИХФ, должен стать кульминацией хоккейного сезона, год от года терял в качестве хоккея, да и зрительский интерес, прежде всего телевизионной аудитории, которая предпочитала наблюдать за баталиями Кубка Стэнли, а не за матчами типа Венгрия - Франция, которые и в самих-то странах участницах не особо популярны. "Фазельчемп", "турнир отпускников" - как только не именовали в интернете ЧМ по хоккею, пока НХЛ не объявила, что на Олимпиадах больше не будет игроков из НХЛ, и ценность, особенно постолимпийского ЧМ сразу возросла.
В постолимпийские годы ИИХФ делает в общем-то правильную вещь - проводить турниры в странах, которые неизбалованны крупными хоккейными соревнованиями - так было в Латвии в 2006 году, 2010 год Германия, 2014 - Белоруссия и наконец пришел черед Дании.
С одной стороны это верно - собрать кассу там, где форум проходит впервые, с другой стороны ИИХФ надо серьезно задуматься над структурой турнира.
С пятницы, когда стартовал ЧМ и по воскресенье из 16 матчей шесть завершились разгромами, самым "ярким" из которых стал вынос корейского коллектива канадцами со счетом 10:0. Не знаю, как это смотрелось с трибуны в Херринге, по трансляции казалось, что канадцы могут и 20 забросить, да и параллельный матч, Россия - Австрия, который удалось посмотреть вживую, как стороннего болельщика, не переживающего ни за одну из команд, если честно навел на довольно грустные мысли: медленная игра австрийцев, которые и не могут играть быстрее, и такая же игра сборной Воробьева, которая впрочем включала семь раз привычные скорости, которые в итоге и привели к семи шайбам, но смотреть в рамках ЧМ матч, который ,по существу, носит характер полутренировочного, очень не хочется. Австрийские болельщики перед матчем говорили, что для них важные матчи - это игры с белорусами, французами, словаками. Именно в них будет сборная Рогера Бадера добывать себе путевку на следующий элитный ЧМ.
Также, я думаю, мне могли ответить и болельщики еще, по крайней мере, пяти команд - Кореи, Франции, Белоруссии, Латвии и Норвегии... Как и количество разгромов шесть команд составлет 33,3% от общего количества команд на ЧМ. Многовато.
Можно, конечно говорить, что клубный хоккей в Европе развивается, но, перефразируя одного российского хоккейного функционера - это наигрывание олимпийской сборной Канады. Все игроки третьего-четвертого эшелонов канадского хоккея валом валят в чемпионаты Австрии, Франции, Германии, Норвегии и прочих хоккейных карликов, позволяя уровню чемпионатов этих стран расти, но свои игроки довольствуются лишь низшими звеньями и выходя играть за сборную показывают, что ни класса, ни "физики" играть на равных даже с не самой топовой по именам сборной России/Финляндии не под силу.
Отдельно можно отметить и хоккейные страны, которые находятся в кризисе - Словакия, Латвия и Беларусь. Латыши вчера без боя сдались финнам 1:8, причем бросили играть к середине первого периода, после счета 0:2. Беларусы проиграли 0:5 шведам и 2:6, считавшимся ранее проходимыми французам. Словаки, точнее ветераны словацкой сборной, тряхнули стариной в матче с Чехией, на последней минуте упустив победу, а со швейцарцами не имели ни одного шанса на успех...
Единственной качественной игрой на турнире из всех проведенных стал триллер США и Канады, в которой "Звездно-полосатые" выгрызли победу по буллитам, остальные игры, даже Швеция - Чехия, напоминали либо избиения соперников, либо второстепенный кубок а ля Евротур или Кубка Германии.
Ясно, что 16 команд в элите, на данный момент много - еще не сыграны матчи у Кореи/Латвии с остальными лидерами, как и в группе А только россияне и шведы пока порезвились с аутсайдерами. Думается в элите достаточно 12 команд - так и график игр будет не столь напряженным - финалист ЧМ за 17 дней должен провести 10 игр, будет меньше позорных счетов вроде 1:8 и 0:10, конкуренция и отвественность возрастет - думаю и Кореи с условной Австрией будет легче, если их соперниками будут Италия, Польша, а не Канада и США...
Поэтому самое хорошее, что удалось увидеть в Копенгагене за полдня пребывания на ЧМ - это болельщики. Атмосфера всеобщего равенства и братства, флаги российских болельщиков, прибывших в Данию со всех уголков страны, а также, естественно, полный зал шведов на матче с чехами, для "Тре Крунур", все-таки это почти что домашний турнир.
А более интересных встреч будем ждать в играх на вылет - там начнется уже совсем другая история, со своими драмами и хэппи-эндами.