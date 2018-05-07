понедельник, 7 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • ИААФ имеет секретное досье с 363 спортсменами, подозреваемыми в приеме допинга

ИААФ имеет секретное досье с 363 спортсменами, подозреваемыми в приеме допинга

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Легкоатлет в прыжковом секторе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Liis Treimann

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) имеет секретное досье под названием Anti-Doping Programme – 2015 Testing Statistics, передает "Спорт-Экспресс".

В нем, как пишет издание, находятся имена 363 профессиональных спортсменов, чьи допинг-пробы вызвали подозрение. Документ составила группа под руководством главного медика ИААФ Стивена Бермона еще три года назад. Однако он так и не представлен в публичный доступ.

Хотя имена спортсменов не называются, известно, что больше всего в списке атлетов из России. Также в нем 53 кенийца, есть представители США и Ямайки. Список при этом поделен на несколько категорий. В категорию 4+ входят в основном спортсмены, которые уже получили дисквалификации или их случаи расследуются. Как отмечается, нарушения спортсменов из категории с 1 по 3 считаются нормальными в легкой атлетике.

Кроме того, в списке находятся многие чемпионы мира и олимпийский чемпионы, среди которых, например, кениец Асбель Кипроп. Последний уже открыто обвиняется в нарушении антидопиговых правил.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ