Цены на нефть продолжают уверенно расти

По состоянию на 07:59 по Москве стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% - до 75,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% - до 70,39 доллара за баррель, передает Newsru.com.

Нефть дорожала и по итогам предыдущей недели. 4 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросла на 0,25 доллара (1,7%) и составила 74,87 за баррель. Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличился на 1,29 (1,9%) и составил 69,72 доллара за баррель.

В последние недели котировки держатся близко к рекордному уровню с конца 2014 года на опасениях, что США могут выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана. В таком случае вероятен возврат ограничений на экспорт иранской нефти, что может привести к дефициту топлива на мировом рынке.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) летом 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской атомной программы. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что страна в течение нескольких месяцев готовилась к выходу США из СВПД и что Вашингтон скоро пожалеет о своем решении. Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане напомнил, что постоянные колебания нефтяных цен негативно влияют на инвестиции и ставят под угрозу будущие поставки нефти.

Кроме того, повышаются опасения инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле. По данным агентства Reuters, американская компания ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате ей более двух миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA.

Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.