Судьба российской элиты: в тисках между Трампом и Путиным

С другой стороны, ближний круг главы государства стал наполняться исполнителями, которые не задают лишних вопросов и не устраивают дискуссий. Путин сближается с теми, кто ему служит, и отдаляется от тех, кто в силу своих ресурсов претендует на функцию соправителей.

Линии раскола в российской элите проведены в разных направлениях: между соратниками и новым «служилым классом», между попавшими под пресс санкций и избежавшими его, между силовиками (путинскими «опричниками») и всеми остальными.

Санкционный выстрел

Санкционный лист Минфина США создал очень большие сложности для той российской элиты, которая системно интегрирована в режим, которая принимает решения или влияет на их принятие. Но не только для политической элиты, но и для тех бизнесов, которые имеют очень сильные политические завязки.

Инструмент санкций избирательный - он наказывает за близость к Путину и его политике. Это технология отделения тех бизнесменов, которые выживали при режиме от тех, которые являются его интегральной частью.

Есть немало людей, которые тихо покинули Россию. Как говорят, есть и те, кто перешли в более или менее явную оппозицию Путину, и пока они держатся на расстоянии. Но если они будут подвергнуты санкциям, то у них не останется иного выбора, как восстановить свою лояльность Путину.

Михаил Фридман, глава «Альфы», которая в список не попала, в одном из своих интервью как-то сформулировал замечательный принцип того, как должен вести себя бизнесмен в отношениях с нынешней российской властью - принцип второго ряда - находиться близко под светом софитов опасно, быть далеко – нерационально: можно не докричаться в нужный момент. То есть, сидя во втором ряду, надо использовать эту власть для выживания и спасения.

Ловушка для элиты

Сегодня люди, которые владеют в России капиталами, люди, которые являются хозяевами страны, начинают понимать, что у них все меньше возможностей потратить свои деньги за пределами России. В Великобритании в начале этого года вступил в силу закон о криминальных финансах. В США в базе Финансовой разведки фиксируются все депозиты, принадлежащие нерезидентам, начиная от 50 тыс. долларов. Элиту ставят перед принципиальным выбором: либо вы остаетесь частью российского режима, либо вы убегаете на Запад с капиталами, либо убегаете на Запад без капиталов.

Если российская элита принимает решение оставаться с Путиным, то здесь их могут посадить, как братьев Магомедовых, которые являются очень влиятельными и крупными российскими бизнесменами. Либо они будут вынуждены жить под угрозой конфискации капиталов, чрезвычайного положения в экономике, на которое могут пойти российские власти.