Противники пункта обмена шприцев на Палдиском шоссе окончательно проиграли тяжбу в суде

Группа жителей окрестностей Палдиского шоссе и действующих в этом районе общественных организаций обратилась в суд после того, как стало известно, что управа Пыхья-Таллиннской части города намерена открыть пункт обмена шприцев в коммерческих помещениях здания по адресу Палдиское шоссе, 36А. В частности, управа части города решила передать эти помещения в аренду НКО AIDS-i Tugikeskus.

В декабре 2016 года административный суд Таллинна признал, что пункта обмена шприцев для наркоманов на Палдиском шоссе ни для кого собой угрозы не представляет и его размещение отвечает интересам общественности, однако тогда было решено, что пункт там все-таки открыт не будет, потому что Институт развития здоровья TAI отказался финансировать услугу обмена шприцев по этому адресу.

Таллиннский административный суд 21 декабря 2016 года признал действия города законными, а решение о переводе обменного пункта на шоссе Палдиски — соответствующим общественным интересам, по мнению суда , открытие пункта не представляет собой угрозы здоровью окружающих людей. Не было также найдено судом связи между закрытием пункта обмена шприцев на улице Эрика и коммерческими интересами торгового центра "Арсенал".

Найти новое место для открытия пункта оказалось сложно из-за активного противодействия жителей, но в итоге районная управа остановилась на помещении по адресу шоссе Палдиски, 36а. В начале июля 2016 года административный суд запретил районной управе заключать договор на аренду этих помещений, но окружной суд отменил постановление административного суда. На время подготовки новых помещений пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы.