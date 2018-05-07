Lux Express установит на автобусы системы слежения

Lux Express выполнит все дополнительные требования связанные с проведением чемпионата и все рейсы автобусной компании из Таллинна в Петербург и обратно пройдут во время ЧМ без изменений. "Мы знакомы с дополнительными требованиями, которые будут действовать для автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Все автобусы Lux Express будут оснащены необходимым оборудованием и подключены к системе передачи данных. Клиентам не нужно беспокоиться - наши рейсы состоятся в соответствии с действующим расписанием, изменений в маршруты вводится не будет", - подчеркнул Райт Реммель, генеральный директор дочерней компании Lux Express в России ЗАО "Евролайнс".

Чемпионат мира по футболу является масштабным мероприятием и обеспечение его безопасности в интересах всех участников. "Безопасность является приоритетом и для Lux Express, поэтому мы выполним все предъявленные требования. В период проведения чемпионата мы безопасно доставим в пункт назначения как всех любителей футбола, так и всех других пассажиров", - сказал Реммель.

Требование предусматривает, что на все пассажирские автобусы, которые в период проведения футбольного чемпионата будут въезжать на территорию Петербурга, должна быть установлена навигационная аппаратура ЭРА-ГЛОНАСС, которая будет передавать данные о передвижении автобуса в транспортную дирекцию чемпионата. На данный момент необходимое дополнительное оборудование уже установлено на часть автобусов ЗАО «Евролайнс» и полностью все автобусы будут им оснащены в мае месяце.

В связи с ростом спроса, Lux Express добавит в июне одно дополнительное отправление на маршрут Таллинн-Петербург. Кроме того, с середины мая компания добавит дополнительное отправление также и на маршрут Петербург-Хельсинки.

Необходимость дополнительной инвестиции не повлияет на стоимость билетов Lux Express – они останутся прежними, а дополнительные расходы компания возьмет на себя.