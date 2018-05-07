Стало известно, кто представляет Эстонию на инаугурации Путина

«Эстонию на церемонии инаугурации Владимира Путина представляет заместитель руководителя посольства Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно», - сообщил BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.

В прошлый раз, когда Путин вступал в должность главы государства в 2012 году, Эстонию на церемонии инаугурации представлял посол Эстонии в Москве Симму Тийк.

18 марта в России прошли президентские выборы, которые Путин выиграл в первом туре, в четвертый раз став главой российского государства. Он набрал 77% голосов при явке свыше 67%. По оценке ОБСЕ, выборы прошли без существенных нарушений, но на них не была обеспечена подлинная конкуренция.

Как отметили наблюдатели, перед выборами и в ходе них были ограничены основные свободы людей, гражданское общество подверглось давлению, в СМИ велось одностороннее освещение событий.

В период с 2000 по 2008 годы Путин дважды становился президентом России. С 2008 по 2012 годы главой государства был Дмитрий Медведев, и в это время Путин был премьер-министром, а в 2012 году вновь, на очередные шесть лет, стал президентом России.