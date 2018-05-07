Пашинян пообещал не брать в новое правительство Армении олигархов

"Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет", - сказал Пашинян журналистам в парламенте в понедельник после встречи с представителями фракции правящей Республиканской партии.

По его словам, в Армении "все будут равны перед законом". Пашинян также заявил, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.

Ранее было принято решение о закрытом режиме заседаний правительства, которое возглавлял Серж Саргсян.

Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашиняна.