понедельник, 7 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Пашинян пообещал не брать в новое правительство Армении олигархов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Глава армянской оппозиции Никол Пашинян.

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS / Scanpix

В составе нового правительства Армении не будет олигархов, заявил кандидат на пост премьера, лидер протестного движения Никол Пашинян, передает "Интерфакс".

"Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет", - сказал Пашинян журналистам в парламенте в понедельник после встречи с представителями фракции правящей Республиканской партии.

По его словам, в Армении "все будут равны перед законом". Пашинян также заявил, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.

Ранее было принято решение о закрытом режиме заседаний правительства, которое возглавлял Серж Саргсян.

Выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Пашиняна.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ