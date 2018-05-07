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Ветераны получат к празднику Победы единовременную выплату

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Женщина - ветеран войны. Иллюстративное

ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и Балтийских странах в размере 10 тыс. рублей (133 евро) в связи с 73-й годовщиной Победы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс".

Согласно постановлению правительства, единовременная выплата будет осуществляться в мае - июне 2018 года, за исключением случаев, когда эта выплата может быть осуществлена позднее.

Документ датирован 6 мая.

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