Ветераны получат к празднику Победы единовременную выплату
7 мая 2018 г., 13:26
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в РФ и Балтийских странах в размере 10 тыс. рублей (133 евро) в связи с 73-й годовщиной Победы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс".
Согласно постановлению правительства, единовременная выплата будет осуществляться в мае - июне 2018 года, за исключением случаев, когда эта выплата может быть осуществлена позднее.
Документ датирован 6 мая.