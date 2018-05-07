Футбольно-политический уик-энд: Керсти Кальюлайд едет по приглашению Порошенко на футбол

После окончания официальных мероприятий, по приглашению президента Украины, Керсти Кальюлайд посетит финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на Олимпийском стадионе Киева. В матче гсе сойдутся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" может быть сотворена история эстонского футбола: впервые на поле финала Лиги чемпионов, а также и завоевать главный трофей клубного футбола Европы, эстонский футболист, Рагнар Клаван.

Ранее из эстонских футболистов в составе клуба-финалиста Лиги чемпионов отметился только Март Поом, в 2006 году его "Арсенал" играл в финале с "Барселоной". Тогда, правда, Поома не было даже в заявке на финал, Теперь же у Клавана есть прекрасная возможность не только стать первым представителем эстонского футбола, который ступил на поле в финале, но и выиграл Лигу чемпионов.