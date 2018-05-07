В Эстонии не ждут изменений к лучшему в отношениях с Россией

"В крупном плане новый должностной срок Путина не принесет принципиальных изменений в позициях, так как нынешнему руководству России напряженность полезна как по внутриполитическим причинам, так и внешнеполитическим. Поэтому демократическим государствам не остается иной возможности, кроме как придерживаться максимально единой политики на российском направлении", - написал Паэт в Facebook в понедельник.

По его словам, от нового президентского срока Путина не стоит ожидать изменения принципиальных позиций и воли улучшить отношения с демократическим миром.

"Что касается эстонско-российских отношений в предстоящий период, то их следует в основном рассматривать в контексте отношений западного мира или Европейского союза и НАТО", - заявил Паэт.

"Единственная тема, где Россия может при желании предпринять шаги в двусторонних отношениях, является ратификация пограничного договора и вступление его в силу", - отметил экс-глава МИД.