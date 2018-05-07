В Эстонии не ждут изменений к лучшему в отношениях с Россией

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что не верит в улучшение отношений с Россией во время нового президентского срока Владимира Путина.
"В крупном плане новый должностной срок Путина не принесет принципиальных изменений в позициях, так как нынешнему руководству России напряженность полезна как по внутриполитическим причинам, так и внешнеполитическим. Поэтому демократическим государствам не остается иной возможности, кроме как придерживаться максимально единой политики на российском направлении", - написал Паэт в Facebook в понедельник.
По его словам, от нового президентского срока Путина не стоит ожидать изменения принципиальных позиций и воли улучшить отношения с демократическим миром.
"Что касается эстонско-российских отношений в предстоящий период, то их следует в основном рассматривать в контексте отношений западного мира или Европейского союза и НАТО", - заявил Паэт.
"Единственная тема, где Россия может при желании предпринять шаги в двусторонних отношениях, является ратификация пограничного договора и вступление его в силу", - отметил экс-глава МИД.
"Еще одно дело - межправительственные отношения или, например, отношения между школами, культурными и спортивными организациями. Это нужно и Эстонии для того, чтобы хотя бы на личном опыте люди уравновесили ложный и враждебный образ Эстонии, распространяемый СМИ России. Особенно важно, чтобы наши непосредственные соседи в регионе Пскова и Петербурга понимали, что на самом деле ситуация иная, чем выглядит в медиа", - считает евродепутат.