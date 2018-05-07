понедельник, 7 мая 2018 г.
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Пьяный угрожал молодым людям оружием

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Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

Полиция задержала человека, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал двум молодым людям похожим на оружие предметом. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.

В субботу вечером 54-летний мужчина в волости Йыгева в Садукюла угрожал в многоквартирном доме похожим на оружие предметом молодым людям 18 и 19 лет, сообщили в Лыунаской префектуре.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала дебошира и доставила его вместе с предметом, которым он угрожал, в участок для выяснения обстоятельств случившегося.

Подробности происшествия будут выяснены в ходе расследования.

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