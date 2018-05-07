Пьяный угрожал молодым людям оружием
7 мая 2018 г., 14:24
Полиция задержала человека, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал двум молодым людям похожим на оружие предметом. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело.
В субботу вечером 54-летний мужчина в волости Йыгева в Садукюла угрожал в многоквартирном доме похожим на оружие предметом молодым людям 18 и 19 лет, сообщили в Лыунаской префектуре.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала дебошира и доставила его вместе с предметом, которым он угрожал, в участок для выяснения обстоятельств случившегося.
Подробности происшествия будут выяснены в ходе расследования.