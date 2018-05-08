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Банковскими услугами всё чаще пользуются через дигитальные каналы, при этом многие клиенты предпочитают мобильный банк. В свете этого большое внимание уделяется современным решениям и безопасности средств аутентификации. Если 20 лет назад карточка паролей была новаторским и основным средством для пользования банковскими услугами, то сегодня всё больше пользуются более удобными решениями, такими как Smart-ID, ID-карта или mobiil-ID.

Пользование карточкой паролей ограничено уже сейчас. А общеевропейское изменение законодательства ещё больше ужесточит требования к безопасности, и карточки паролей станут фактически бесполезными. Поэтому мы отправляем эти карточки, долго служившие нам верой и правдой, на заслуженный отдых. С первого февраля этого года Swedbank больше не выдаёт новые карточки паролей, а с февраля следующего года недействительными станут карточки, выданные ранее. Вместо них пользователи могут подобрать себе наиболее подходящее альтернативное решение – всего их четыре.

Чем можно заменить карточку паролей?

В данный момент исключительно карточками паролей в Swedbank пользуются почти 200 000 человек, однако их количество очень быстро сокращается. С начала года более 30 000 пользователей мобильного и интернет-банка сменили карточки паролей на более безопасное средство аутентификации, такое как Smart-ID или mobiil-ID. Если Вы всё ещё пользуетесь карточкой паролей, рекомендуем Вам выбрать более современное средство идентификации уже сегодня. Так Вы заранее сможете опробовать новые услуги, однако карточка паролей всё ещё будет у Вас в кармане.

Кому подойдут Smart-ID и mobiil-ID?

Если Вы хотите пользоваться интернет-банком и мобильным банком, рекомендуем использовать Smart-ID или mobiil-ID. В последнее время наиболее популярной услугой стал Smart-ID, которым в Эстонии пользуются уже более 190 000 человек. Smart-ID – это бесплатная услуга, которая подходит прежде всего активным пользователям смартфонов и других «умных» устройств. Smart-ID можно самостоятельно скачать на своё смарт-устройство или оформить в банковской конторе.

Mobiil-ID – это платная услуга, чтобы начать ею пользоваться, нужно обратиться к своему мобильному оператору за SIM-картой, которая поддерживает эту услугу. Она подходит и пользователям кнопочных телефонов.

Для кого лучшим выбором станет ID-карта и PIN-калькулятор?

Если у Вас нет смарт-устройства (мобильного телефона или планшетного компьютера) и Вы предпочитаете пользоваться в основном только интернет-банком, то Вам стоит выбрать в качестве средства идентификации ID-карту или PIN-калькулятор. Для того чтобы входить в интернет-банк с помощью ID-карты, нужно иметь считыватель для карты (кардридер), а на компьютере следует установить необходимое программное обеспечение. Номер пользователя будет тем же, что и при пользовании карточкой паролей. PIN-калькулятор – это устройство, которые автоматически создаёт одноразовые пароли. Он платный, а получить его можно в конторе банка.

Обучения и консультации

Если Вы сами пока не можете принять однозначное решение в пользу одного или другого альтернативного средства аутентификации, которое могло бы заменить карточку паролей, то мы ждём Вас в конторах Swedbank по всей Эстонии, где наши консультанты помогут Вам советом. Дополнительную информацию можно найти также на странице www.swedbank.ee/autentimine/rus.

Кроме того, NutiAkadeemia организует бесплатные лекции и обучения в разных концах Эстонии. На них обучают безопасно пользоваться как смарт-устройствами, так и повседневными электронными услугами (в том числе Smart-ID и mobiil-ID). Больше информации о том, где проходит ближайшая лекция, можно найти тут:

http://www.nutiakadeemia.ee/ru/. Кроме того, банк призывает людей, разбирающихся в том, как пользоваться смарт-устройствами, помогать своим друзьям, коллегам и членам семьи. Так последним будет проще отказаться от карточек паролей и начать пользоваться более современными решениями.