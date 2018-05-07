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Отказал двигатель: самолет со 158 пассажирами экстренно сел в Берлине

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Самолеты авиакомпании Lufthansa. Иллюстративное фото.

ФОТО: Philip Lange/PantherMedia / Scanpix

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Тегель в Берлине из-за отказа одного из двигателей, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Отмечено, что самолет летел рейсом LH2642 из Мюнхена в Хельсинки.

«На борту находились 158 пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, сейчас пассажиры ожидают вылета в Хельсинки на другом самолете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный лайнер отправили на ремонт.

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