Отказал двигатель: самолет со 158 пассажирами экстренно сел в Берлине
7 мая 2018 г., 14:29
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Тегель в Берлине из-за отказа одного из двигателей, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Отмечено, что самолет летел рейсом LH2642 из Мюнхена в Хельсинки.
«На борту находились 158 пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, сейчас пассажиры ожидают вылета в Хельсинки на другом самолете», - говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежденный лайнер отправили на ремонт.