Картина дня: уехавший в Сибирь эстонец, сбежавший с места ДТП водитель и инаугурация Путина

Внук депортированных добровольно переехал из Эстонии в Сибирь

Три года назад 57-летний Артур Рахула сел в своего черного «жука» и уехал в Сибирь. И больше оттуда не вернулся. «Я сказал сыну, что это билет в один конец», - говорит он. Читайте далее...

Фото: на Маяка произошло ДТП, водитель сбежал

Сегодня утром около трамвайной остановки на Sikupilli произошло дорожно-транспортное происшествие. Читайте далее...

Стало известно, кто представляет Эстонию на инаугурации Путина

На проходящей в понедельник в Москве церемонии инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина Эстонию представляет заместитель руководителя посольства Эстонии в России, а не сам посол. Читайте далее...

Внимание, розыск! Пропала 77-летняя женщина

В воскресенье в 16:00 в Харьюмаа в парке Кейла-Йоа пропала 77-летняя Антонина, которая живет в Кейла на улице Васара. Читайте далее...

Городского чиновника с многолетним стажем работы подозревают в коррупции

В прошлую среду сотрудники Центральной криминальной полиции задержали многолетнего руководителя Департамента спорта и молодежи Рейна Ильвеса, недавно покинувшего свою должность из-за другого скандала, пишет Postimees. Читайте далее...

Видео и фото: в Копли горит заброшенный дом

Сегодня утром в 7:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли загорелся дом. Читайте далее...

Мама пропавшего мальчика: не могла и подумать, что его найдут недалеко от болота

Вчера полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома в волости Тюри четырехлетнего Тима Тиммо. Читайте далее...

Галерея: бывший руководитель Горхолла предстал перед судом

Бывший глава совета Tallinna Linnahalli AS Меэлис Пай предстал перед судом. Читайте далее...

Lux Express установит на автобусы системы слежения

Автобусная компания Lux Express установит системы слежения на автобусы следующие в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу. Требование по установке систем слежения действует для всех рейсовых автобусов, которые отправляются в города, где пройдут игры, в том числе и в Петербург. Читайте далее...

Дурнопахнущий автомобиль возмутил клиентку Taxify

"Я осталась совершенно недовольна Taxify. Последний раз приехал автомобиль (частный, не такси), в котором отвратительно пахло сигаретным дымом. Раньше в некоторых автомобилях тоже ощущалось, что водитель недавно курил и в целом меня это не беспокоило. В этот же раз, мне стало просто дурно от такого запаха. Отсюда и мой вопрос: как такой автомобиль вообще может обслуживать клиентов?" Читайте далее...

В Таллинне изменится маршрут некоторых автобусов