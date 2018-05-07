Неизвестные подожгли шины и сбежали
7 мая 2018 г., 14:55
В субботу после обеда в деревне Хялвати, в волости Ляэнеранна, сожгли в куче веток старые шины, передает Pärnu Postimees.
Спасатели потушили опасный для окружающей среды костер, однако тех, кто его разжег, поймать не удалось.
Пресс-секретарь Лынуаского спасательного центра Марек Кийк напоминает, что сжигать можно древесный и садовый мусор, но не мусор или отходы. Это проступок, за который Инспекция окружающей среды может оштрафовать.
"Сожжение шин загрязняет окружающую среду и токсичный дым опасен для здоровья", - отметил Кийк.
По словам Кийка, нужно следить, что вы бросаете в огонь. "На этих выходных был случай, когда находившаяся у костра женщина пострадала в результате взрыва баллончика Makroflex", - добавил он.