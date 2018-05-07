понедельник, 7 мая 2018 г.
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Неизвестные подожгли шины и сбежали

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Горящие шины. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

В субботу после обеда в деревне Хялвати, в волости Ляэнеранна, сожгли в куче веток старые шины, передает Pärnu Postimees.

Спасатели потушили опасный для окружающей среды костер, однако тех, кто его разжег, поймать не удалось.

Пресс-секретарь Лынуаского спасательного центра Марек Кийк напоминает, что сжигать можно древесный и садовый мусор, но не мусор или отходы. Это проступок, за который Инспекция окружающей среды может оштрафовать.

"Сожжение шин загрязняет окружающую среду и токсичный дым опасен для здоровья", - отметил Кийк.

По словам Кийка, нужно следить, что вы бросаете в огонь. "На этих выходных был случай, когда находившаяся у костра женщина пострадала в результате взрыва баллончика Makroflex", - добавил он.

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