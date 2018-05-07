Неизвестные подожгли шины и сбежали

Спасатели потушили опасный для окружающей среды костер, однако тех, кто его разжег, поймать не удалось.

Пресс-секретарь Лынуаского спасательного центра Марек Кийк напоминает, что сжигать можно древесный и садовый мусор, но не мусор или отходы. Это проступок, за который Инспекция окружающей среды может оштрафовать.

"Сожжение шин загрязняет окружающую среду и токсичный дым опасен для здоровья", - отметил Кийк.