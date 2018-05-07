Уле Эйнар Бьорндален: «Будут ли у нас с Домрачевой еще дети? Определенно. Дети – это прекрасно»

«Впервые с 13-14 лет у меня нет расписания на май-июнь-июль. Надеюсь, скучно не будет. У меня замечательная семья, которой теперь я буду отдавать много времени. Мы вместе будем определять, что произойдет в будущем. Мне очень интересно, что решит Дарья, продолжит ли она выступать год-другой или тоже завершит карьеру.

У нас дома маленький смурфик Ксения, требующая больше внимания, чем раньше. Сейчас за ней так занятно наблюдать. Она взрослеет с каждым днем и очень креативна. Мы считаем ее самым умным ребенком в мире, как и все родители. За ней очень интересно следить и нам хочется делать это впредь. Независимо от того, останется ли Дарья в спорте, мы будем путешествовать вместе как одна команда.