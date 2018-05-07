понедельник, 7 мая 2018 г.
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Таави Рыйвас получил новую должность

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Таави Рыйвас.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

В финансовой комиссии состоялись внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Председателем комиссии вновь был избран Михаил Стальнухин. Заместителем председателя – Таави Рыйвас.

За кандидатуру Стальнухина проголосовали шесть и за кандидатуру Рыйваса – пять членов комиссии. Внеочередные выборы прошли в связи с уходом бывшего заместителя председателя комиссии Ремо Холсмера из Рийгикогу.

Сегодня на заседании комиссия рассмотрела проект закона о внесении изменений в Закон о структурных субсидиях на период с 2014 по 2020 гг. и в другие законы (628 SE). Члены комиссии также заслушали информацию о составлении государственной бюджетной стратегии на 2019-2022 гг. На заседании комиссии пояснения представил министр финансов Тоомас Тынисте. Завтра стратегию планируется обсудить на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности.

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