Таави Рыйвас получил новую должность

За кандидатуру Стальнухина проголосовали шесть и за кандидатуру Рыйваса – пять членов комиссии. Внеочередные выборы прошли в связи с уходом бывшего заместителя председателя комиссии Ремо Холсмера из Рийгикогу.

Сегодня на заседании комиссия рассмотрела проект закона о внесении изменений в Закон о структурных субсидиях на период с 2014 по 2020 гг. и в другие законы (628 SE). Члены комиссии также заслушали информацию о составлении государственной бюджетной стратегии на 2019-2022 гг. На заседании комиссии пояснения представил министр финансов Тоомас Тынисте. Завтра стратегию планируется обсудить на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности.