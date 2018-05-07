Путин предложил переназначить Медведева премьером

Президент России Владимир Путин, официально вступивший сегодня в должность главы государства, внес в Госдуму предложение по кандидатуре нового главы правительства РФ. Как и ожидалось, он предложил депутатам оставить главой правительства Дмитрия Медведева, сообщается на сайте Кремля. Его кандидатура может быть рассмотрена Госдумой уже завтра, 8 мая.
Внесение Путиным кандидатуры премьера состоялось всего спустя несколько часов после того, как прежний кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Такая обязанность кабмина предусмотрена статьей 116 Конституции России. С этого момента и до формирования нового кабмина премьер-министр, его заместители и министры переходят в статус временно исполняющих обязанности, передает Newsru.com.
Решение Путина выдвинуть кандидатуру Медведева не стало сюрпризом. Ранее такую вероятность прогнозировали многие эксперты. Источник "Интерфакса" в "Единой России" также заявлял, что нет сомнений, что Госдума поддержит выбор президента.
Согласно Конституции, новый премьер не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
Накануне отставки нынешнего правительства Путин поблагодарил кабмин за работу в течение последних пяти лет, отметил, что министры сделали больше возможного, решили все вопросы, и подчеркнул важность сохранения преемственности работы кабмина. При этом сам Медведев ранее, отчитываясь в Госдуме, отмечал, что главную проблему страны - бедность населения - решить так и не удалось.
Медведев возглавлял кабинет министров с 2012 года. С 2008-го по 2012-й он занимал пост президента РФ.