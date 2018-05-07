понедельник, 7 мая 2018 г.
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Вот почему чиновники - люди максимум способные

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Альберт Эйнштейн.

ФОТО: Personalities/Scanpix

«О приходе гения в мир узнаешь по тому, как тузы одной с ним масти дружно объединяются против него», - предваряет консультант-психолог Тойво Нийберг свою статью в «Учительской газете» высказыванием знаменитого англо-ирландского писателя-сатирика, эссеиста и англиканского священника Джонатана Свифта.

Одарённость – это понятие, которое невозможно описать ни одним, ни даже десятью предложениями. Она определённо связана с наследственностью и способностями. Если доставшиеся по наследству способности вовремя не раскрыть и не развить, то они закапсулируются, причём навсегда – в 30 лет ведь не имеет смысла начинать заниматься балетом, чтобы стать прима-балериной или танцовщицей высшего класса.

По мнению изучающих одарённых детей, последние являются скорее проблемными, нежели «простыми» ребятами, поскольку их психическая и эмоциональная зрелость отстаёт от умственного развития. Это, в свою очередь, может стать причиной невроза или подавленности, которые вызовут проблемы в школе.

О количестве разновидностей одарённости спорят даже специалисты – по мнению некоторых теоретиков, их может быть десятки. При таком подходе одарённым можно считать каждого человека, причем более чем в одной области. Другими словами, если вам пока не удалось обнаружить какой-либо талант в своём ребёнке, то это не значит, у него его нет.

По словам профессора Таллиннского университета Марики Вейссон, одарённый ребёнок – это тот, у кого имеются предпосылки, отлично развитый мозг, а также благоприятная среда для развития как дома, так и в детсаду и школе. Если раньше, утверждает Вейссон, акцент делался скорее на передаваемых по наследству задатках, то теперь исследования всё чаще подтверждают влияние окружающей среды на развитие ребёнка.

Одарённый – это кто?

В среде работников просвещения наиболее распространено определение одарённости, данное когда-то Франсуа Ганье: «Одарёнными являются те дети, у которых имеется потенциал достигнуть отличных результатов сразу в нескольких (преимущественно когнитивных) областях». Способными же, по его мнению, можно назвать тех детей, у которых есть потенциал добиться выдающихся результатов в одной конкретной (не обязательно когнитивной) сфере деятельности.

Ключевым вопросом является не то, как измерять умственное развитие, а то, как оценивать степень успешности. Одарённость может проявляться в различных областях: в науке, спорте, музыке, искусстве, а также в эмоциональной и социальной сферах. Нужно только знать, что одного только наличия дара или таланта недостаточно для того, чтобы ребёнок вошёл в будущем в мир великих достижений, полной отдачи, глубочайшей заинтересованности и профессионализма.

Вместе с тем не стоит забывать и о псевдоодарённости, когда единственного ребёнка, самого младшенького в клане, а также ещё и наследника фирмы, заставляют учиться на одни пятёрки и только пятёрки. Бывший ректор Таллиннского университета Рейн Рауд удивился однажды в каком-то радиоинтервью тому факту, что многие золотые и серебряные медалисты из числа выпускников гимназий не доучиваются до последнего курса и не слишком-то успешны в дальнейшей карьере – они просто перегорают… По-настоящему одарённый ребёнок может получить по какому-либо предмету твёрдую тройку, а его ретивые родители на это и бровью не поведут. Чрезвычайно одарённых людей часто считают странными, своеобразными, физически более слабыми, социально менее адаптирующимися, а также менее уверенными в своих чувствах.

Тем не менее, исследования свидетельствуют о наличии у одарённых детей позитивного представления о себе и мотивации действовать. Они социально более зрелые и у них много увлечений. Талантливым детям нравится читать, они любят игры на сообразительность, причём даже компьютерные.

Врождённая одарённость подразумевает напряжённую работу, к которой, как правило, не готовы ни родители, ни наша политика в области образования, постоянно маневрирующая из одной канавы в другую. Зачастую одарённый ребёнок является особенным не только из-за своих интеллектуальных возможностей, но и по причине наличия у него личностных качеств, являющихся потенциальным источником душевных терзаний и проблем при общении с другими людьми.

Риск остаться незамеченным

Одарённые дети особенно ценны для общества, и их дар не может пропасть зря или быть испорчен. В детском саду и школе учителя часто не распознают талантливых ребят, отправляя их часто к психологам или психиатрам с подозрением о наличии у них гиперактивности и/или проблем с концентрацией внимания.

Однако и вышеназванных специалистов явно не хватает, и потому очереди на консультации растягиваются всё больше и больше. О необходимости наличия в школах опорных специалистов говорилось чересчур много, но до сих пор не очень результативно. Считаю, что психолог и социальный педагог должны работать в школе, а не за её пределами. Подмечать особые образовательные потребности нужно в постоянном сотрудничестве и при участии детей-учеников, а не в ходе часовых консультации на другом краю города или уезда.

Грань между одарённостью, проблемами с поведением и особенностями характера, к сожалению, весьма размыта. Совершенно очевидно, что одарённость нельзя путать с ускоренным развитием. Например, если ребёнок начинает разговаривать и ходить раньше остальных, то это ещё не является предвестником гениальности. Одарённость очень важно диагностировать как можно раньше, чтобы понять поведение такого ребёнка и применить к нему индивидуальный подход. При воспитании детей нельзя ни на секунду забывать о том, что любой ребёнок самобытен и неповторим. Особенно же уникальным является его талант. Именно поэтому подход к любому ребёнку должен быть индивидуальным.

Чем безразмернее детсадовские группы и школьные классы, тем чаще педагоги вынуждены заниматься бездарями. Одарённым же ничего другого не остаётся, как скучать или выискивать альтернативные способы привлечения к себе внимания… Тут уместно процитировать доктора социологических наук Вийре Сепп: «Одарённых детей сравнивают с имеющими особые образовательные потребности детьми, из обучения которых в обычной школе может ничего не получиться. Разница в том, что если помощь оказывается проблемному ребёнку, то на выходе получится посредственный гражданин, а если одарённому, то вплоть до гения».

Если т.н. обычному ребёнку непосильна учёба в школе, то его родители и учителя начинают беспокоиться. В случае с одарённым ребёнком никто сначала и не замечает, что он способен на большее. По-настоящему талантливый ребёнок может прокатиться по школе как по катку, по сути не учась в ней. Таким вот образом определённое количество одарённых детей и растворено среди продвинутых и с виду посредственных детей, среди детей с проблемами с учёбой и поведением, а также среди выбывших из школы.

По опыту, приобретённому мною во время работы в Каагвереской спецшколе, осмелюсь утверждать, что каждая пятая-шестая ученица, имевшая отклонения в поведении, была особо одарённой. Мне попадались очень толковые родители, которые побаивались своих талантливых отпрысков и с облегчением вздыхали, когда спецшкола принимала их в свои объятия.

Внимание, вопрос! Достаточно ли мы богатые, чтобы заниматься поставками на рынок труда талантливых хулиганов, будущих мафиози, главарей шаек, киллеров, наркобаронов, политиков-фарисеев и прочих?

Как обращаться с одарёнными детьми?

  • Ищите уникальный «ключ», т.е. применяйте индивидуальный подход.
  • Хвалите за конкретные достижения, но будьте предельно осторожны при превознесении личностных качеств, если они напрямую не связаны с какой-либо деятельностью.
  • По мнению педагогов, помимо обычных занятий одарённым детям требуются также дополнительные индивидуальные занятия.
  • Давайте им задания посложнее, ставьте более высокие цели.
  • Привлекайте их к сотрудничеству в роли помощников учителей (особенно в гимназиях и училищах), предлагая им в качестве задания подготовить материалы по определённым темам или подтемам.
  • Предоставляйте им свободные от учёбы дни или позволяйте отсутствовать на определённых занятиях.
  • При наличии возможности поместите одарённых детей в одну группу и давайте им задания, которые с точки зрения обучения были бы самыми продуктивным в зависимости от той или иной ситуации.
  • Увеличивайте продолжительность школьных каникул для одарённых.
  • Просите их прийти на помощь более слабым одноклассникам/одногруппникам.
  • Привлекайте их к организации внутришкольных викторин, мнемовикторин или предметных олимпиад.

Специфические особенности одарённых детей

  • Им тяжело выполнять требования, которые предъявляются без пояснений.
  • Они просто отказываются делать определённые вещи (например, выполнять рутинную или монотонную работу, постоянное же повторение одного и того же воспринимается ими как мука).
  • Их одарённость может проявляться не обязательно по всем предметам.
  • Их утомляют ритуальные системы, не требующие творческого осмысления.
  • В школе и дома они зачастую придумывают альтернативные виды деятельности, из-за чего их принимают за разрушителей системы.
  • Если они не находятся в подходящей для них среде, то может показаться, что они не умеют общаться. При отсутствии единомышленников они зачастую замыкаются – им кажется, что другие их не понимают. Как правило, школа для них – суровое испытание.
  • Они не подчиняются методу воспитания под названием «внуши чувство вины и накажи».
  • Они не стесняются озвучивать свои потребности.
  • У них очень сильная воля, они не забывают о своём вопросе или желании.
  • Одарённые общаются со взрослыми на равных.
  • Они гиперчувствительны – верят только тому, во что верит сам говорящий, слова которого не расходятся с его делами. Обнаружив у взрослых их слабые места, они начинают ими манипулировать.
  • Они очень чётко осознают цель своей жизни и в состоянии уже с ранних лет решать, что им нужно, а что нет.
  • В социальном смысле ведут себя по-новому, не мирясь с предписанными правилами. Стремятся сами выбирать или устанавливать правила игры.
  • Сниженная способность к анализу, но повышенная к синтезу. Хорошо схватывая общую картину происходящего, они слабо различают детали.
  • Из-за своих личностных качеств одарённые дети легко идут на конфликт с учителями, вследствие чего и оказываются в одной компании с проблемными учениками ещё до того, как их дар успевают обнаружить.
  • Одарённые выражают протест против поступков учителей сразу, как только сталкиваются с малейшей несправедливостью или нелогичностью; стремятся высказать всё, что у них на уме.
  • Испытывая скуку, они склонны не слушать учителя. Ненавидят рутину и во всём сомневаются.
  • К этому приплюсовываются также плохие отношения с одноклассниками – одарённый чувствует своё умственное превосходство.
  • Слишком талантливых не хотят видеть в качестве лидеров, однако одарённые не выносят руководителей, глупее, чем они сами.
  • Особенности одарённых могут раздражать других, а их достижения – зеленеть от зависти.

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