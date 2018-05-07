Вот почему чиновники - люди максимум способные

Тем не менее, исследования свидетельствуют о наличии у одарённых детей позитивного представления о себе и мотивации действовать. Они социально более зрелые и у них много увлечений. Талантливым детям нравится читать, они любят игры на сообразительность, причём даже компьютерные.

Врождённая одарённость подразумевает напряжённую работу, к которой, как правило, не готовы ни родители, ни наша политика в области образования, постоянно маневрирующая из одной канавы в другую. Зачастую одарённый ребёнок является особенным не только из-за своих интеллектуальных возможностей, но и по причине наличия у него личностных качеств, являющихся потенциальным источником душевных терзаний и проблем при общении с другими людьми.

Риск остаться незамеченным

Одарённые дети особенно ценны для общества, и их дар не может пропасть зря или быть испорчен. В детском саду и школе учителя часто не распознают талантливых ребят, отправляя их часто к психологам или психиатрам с подозрением о наличии у них гиперактивности и/или проблем с концентрацией внимания.

Однако и вышеназванных специалистов явно не хватает, и потому очереди на консультации растягиваются всё больше и больше. О необходимости наличия в школах опорных специалистов говорилось чересчур много, но до сих пор не очень результативно. Считаю, что психолог и социальный педагог должны работать в школе, а не за её пределами. Подмечать особые образовательные потребности нужно в постоянном сотрудничестве и при участии детей-учеников, а не в ходе часовых консультации на другом краю города или уезда.

Грань между одарённостью, проблемами с поведением и особенностями характера, к сожалению, весьма размыта. Совершенно очевидно, что одарённость нельзя путать с ускоренным развитием. Например, если ребёнок начинает разговаривать и ходить раньше остальных, то это ещё не является предвестником гениальности. Одарённость очень важно диагностировать как можно раньше, чтобы понять поведение такого ребёнка и применить к нему индивидуальный подход. При воспитании детей нельзя ни на секунду забывать о том, что любой ребёнок самобытен и неповторим. Особенно же уникальным является его талант. Именно поэтому подход к любому ребёнку должен быть индивидуальным.

Чем безразмернее детсадовские группы и школьные классы, тем чаще педагоги вынуждены заниматься бездарями. Одарённым же ничего другого не остаётся, как скучать или выискивать альтернативные способы привлечения к себе внимания… Тут уместно процитировать доктора социологических наук Вийре Сепп: «Одарённых детей сравнивают с имеющими особые образовательные потребности детьми, из обучения которых в обычной школе может ничего не получиться. Разница в том, что если помощь оказывается проблемному ребёнку, то на выходе получится посредственный гражданин, а если одарённому, то вплоть до гения».