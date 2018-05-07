Вот почему чиновники - люди максимум способные

«О приходе гения в мир узнаешь по тому, как тузы одной с ним масти дружно объединяются против него», - предваряет консультант-психолог Тойво Нийберг свою статью в «Учительской газете» высказыванием знаменитого англо-ирландского писателя-сатирика, эссеиста и англиканского священника Джонатана Свифта.
Одарённость – это понятие, которое невозможно описать ни одним, ни даже десятью предложениями. Она определённо связана с наследственностью и способностями. Если доставшиеся по наследству способности вовремя не раскрыть и не развить, то они закапсулируются, причём навсегда – в 30 лет ведь не имеет смысла начинать заниматься балетом, чтобы стать прима-балериной или танцовщицей высшего класса.
По мнению изучающих одарённых детей, последние являются скорее проблемными, нежели «простыми» ребятами, поскольку их психическая и эмоциональная зрелость отстаёт от умственного развития. Это, в свою очередь, может стать причиной невроза или подавленности, которые вызовут проблемы в школе.
О количестве разновидностей одарённости спорят даже специалисты – по мнению некоторых теоретиков, их может быть десятки. При таком подходе одарённым можно считать каждого человека, причем более чем в одной области. Другими словами, если вам пока не удалось обнаружить какой-либо талант в своём ребёнке, то это не значит, у него его нет.
По словам профессора Таллиннского университета Марики Вейссон, одарённый ребёнок – это тот, у кого имеются предпосылки, отлично развитый мозг, а также благоприятная среда для развития как дома, так и в детсаду и школе. Если раньше, утверждает Вейссон, акцент делался скорее на передаваемых по наследству задатках, то теперь исследования всё чаще подтверждают влияние окружающей среды на развитие ребёнка.
Одарённый – это кто?
В среде работников просвещения наиболее распространено определение одарённости, данное когда-то Франсуа Ганье: «Одарёнными являются те дети, у которых имеется потенциал достигнуть отличных результатов сразу в нескольких (преимущественно когнитивных) областях». Способными же, по его мнению, можно назвать тех детей, у которых есть потенциал добиться выдающихся результатов в одной конкретной (не обязательно когнитивной) сфере деятельности.
Ключевым вопросом является не то, как измерять умственное развитие, а то, как оценивать степень успешности. Одарённость может проявляться в различных областях: в науке, спорте, музыке, искусстве, а также в эмоциональной и социальной сферах. Нужно только знать, что одного только наличия дара или таланта недостаточно для того, чтобы ребёнок вошёл в будущем в мир великих достижений, полной отдачи, глубочайшей заинтересованности и профессионализма.
Вместе с тем не стоит забывать и о псевдоодарённости, когда единственного ребёнка, самого младшенького в клане, а также ещё и наследника фирмы, заставляют учиться на одни пятёрки и только пятёрки. Бывший ректор Таллиннского университета Рейн Рауд удивился однажды в каком-то радиоинтервью тому факту, что многие золотые и серебряные медалисты из числа выпускников гимназий не доучиваются до последнего курса и не слишком-то успешны в дальнейшей карьере – они просто перегорают… По-настоящему одарённый ребёнок может получить по какому-либо предмету твёрдую тройку, а его ретивые родители на это и бровью не поведут. Чрезвычайно одарённых людей часто считают странными, своеобразными, физически более слабыми, социально менее адаптирующимися, а также менее уверенными в своих чувствах.
Тем не менее, исследования свидетельствуют о наличии у одарённых детей позитивного представления о себе и мотивации действовать. Они социально более зрелые и у них много увлечений. Талантливым детям нравится читать, они любят игры на сообразительность, причём даже компьютерные.
Врождённая одарённость подразумевает напряжённую работу, к которой, как правило, не готовы ни родители, ни наша политика в области образования, постоянно маневрирующая из одной канавы в другую. Зачастую одарённый ребёнок является особенным не только из-за своих интеллектуальных возможностей, но и по причине наличия у него личностных качеств, являющихся потенциальным источником душевных терзаний и проблем при общении с другими людьми.
Риск остаться незамеченным
Одарённые дети особенно ценны для общества, и их дар не может пропасть зря или быть испорчен. В детском саду и школе учителя часто не распознают талантливых ребят, отправляя их часто к психологам или психиатрам с подозрением о наличии у них гиперактивности и/или проблем с концентрацией внимания.
Однако и вышеназванных специалистов явно не хватает, и потому очереди на консультации растягиваются всё больше и больше. О необходимости наличия в школах опорных специалистов говорилось чересчур много, но до сих пор не очень результативно. Считаю, что психолог и социальный педагог должны работать в школе, а не за её пределами. Подмечать особые образовательные потребности нужно в постоянном сотрудничестве и при участии детей-учеников, а не в ходе часовых консультации на другом краю города или уезда.
Грань между одарённостью, проблемами с поведением и особенностями характера, к сожалению, весьма размыта. Совершенно очевидно, что одарённость нельзя путать с ускоренным развитием. Например, если ребёнок начинает разговаривать и ходить раньше остальных, то это ещё не является предвестником гениальности. Одарённость очень важно диагностировать как можно раньше, чтобы понять поведение такого ребёнка и применить к нему индивидуальный подход. При воспитании детей нельзя ни на секунду забывать о том, что любой ребёнок самобытен и неповторим. Особенно же уникальным является его талант. Именно поэтому подход к любому ребёнку должен быть индивидуальным.
Чем безразмернее детсадовские группы и школьные классы, тем чаще педагоги вынуждены заниматься бездарями. Одарённым же ничего другого не остаётся, как скучать или выискивать альтернативные способы привлечения к себе внимания… Тут уместно процитировать доктора социологических наук Вийре Сепп: «Одарённых детей сравнивают с имеющими особые образовательные потребности детьми, из обучения которых в обычной школе может ничего не получиться. Разница в том, что если помощь оказывается проблемному ребёнку, то на выходе получится посредственный гражданин, а если одарённому, то вплоть до гения».
Если т.н. обычному ребёнку непосильна учёба в школе, то его родители и учителя начинают беспокоиться. В случае с одарённым ребёнком никто сначала и не замечает, что он способен на большее. По-настоящему талантливый ребёнок может прокатиться по школе как по катку, по сути не учась в ней. Таким вот образом определённое количество одарённых детей и растворено среди продвинутых и с виду посредственных детей, среди детей с проблемами с учёбой и поведением, а также среди выбывших из школы.
По опыту, приобретённому мною во время работы в Каагвереской спецшколе, осмелюсь утверждать, что каждая пятая-шестая ученица, имевшая отклонения в поведении, была особо одарённой. Мне попадались очень толковые родители, которые побаивались своих талантливых отпрысков и с облегчением вздыхали, когда спецшкола принимала их в свои объятия.
Внимание, вопрос! Достаточно ли мы богатые, чтобы заниматься поставками на рынок труда талантливых хулиганов, будущих мафиози, главарей шаек, киллеров, наркобаронов, политиков-фарисеев и прочих?
Как обращаться с одарёнными детьми?
- Ищите уникальный «ключ», т.е. применяйте индивидуальный подход.
- Хвалите за конкретные достижения, но будьте предельно осторожны при превознесении личностных качеств, если они напрямую не связаны с какой-либо деятельностью.
- По мнению педагогов, помимо обычных занятий одарённым детям требуются также дополнительные индивидуальные занятия.
- Давайте им задания посложнее, ставьте более высокие цели.
- Привлекайте их к сотрудничеству в роли помощников учителей (особенно в гимназиях и училищах), предлагая им в качестве задания подготовить материалы по определённым темам или подтемам.
- Предоставляйте им свободные от учёбы дни или позволяйте отсутствовать на определённых занятиях.
- При наличии возможности поместите одарённых детей в одну группу и давайте им задания, которые с точки зрения обучения были бы самыми продуктивным в зависимости от той или иной ситуации.
- Увеличивайте продолжительность школьных каникул для одарённых.
- Просите их прийти на помощь более слабым одноклассникам/одногруппникам.
- Привлекайте их к организации внутришкольных викторин, мнемовикторин или предметных олимпиад.
Специфические особенности одарённых детей
- Им тяжело выполнять требования, которые предъявляются без пояснений.
- Они просто отказываются делать определённые вещи (например, выполнять рутинную или монотонную работу, постоянное же повторение одного и того же воспринимается ими как мука).
- Их одарённость может проявляться не обязательно по всем предметам.
- Их утомляют ритуальные системы, не требующие творческого осмысления.
- В школе и дома они зачастую придумывают альтернативные виды деятельности, из-за чего их принимают за разрушителей системы.
- Если они не находятся в подходящей для них среде, то может показаться, что они не умеют общаться. При отсутствии единомышленников они зачастую замыкаются – им кажется, что другие их не понимают. Как правило, школа для них – суровое испытание.
- Они не подчиняются методу воспитания под названием «внуши чувство вины и накажи».
- Они не стесняются озвучивать свои потребности.
- У них очень сильная воля, они не забывают о своём вопросе или желании.
- Одарённые общаются со взрослыми на равных.
- Они гиперчувствительны – верят только тому, во что верит сам говорящий, слова которого не расходятся с его делами. Обнаружив у взрослых их слабые места, они начинают ими манипулировать.
- Они очень чётко осознают цель своей жизни и в состоянии уже с ранних лет решать, что им нужно, а что нет.
- В социальном смысле ведут себя по-новому, не мирясь с предписанными правилами. Стремятся сами выбирать или устанавливать правила игры.
- Сниженная способность к анализу, но повышенная к синтезу. Хорошо схватывая общую картину происходящего, они слабо различают детали.
- Из-за своих личностных качеств одарённые дети легко идут на конфликт с учителями, вследствие чего и оказываются в одной компании с проблемными учениками ещё до того, как их дар успевают обнаружить.
- Одарённые выражают протест против поступков учителей сразу, как только сталкиваются с малейшей несправедливостью или нелогичностью; стремятся высказать всё, что у них на уме.
- Испытывая скуку, они склонны не слушать учителя. Ненавидят рутину и во всём сомневаются.
- К этому приплюсовываются также плохие отношения с одноклассниками – одарённый чувствует своё умственное превосходство.
- Слишком талантливых не хотят видеть в качестве лидеров, однако одарённые не выносят руководителей, глупее, чем они сами.
- Особенности одарённых могут раздражать других, а их достижения – зеленеть от зависти.