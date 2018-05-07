Из-за кого дети не любят читать?

В тех домах, куда вхожа я, полки, как правило, заставлены книгами, среди которых очень много детских. Для кого же они тогда, если дети якобы испытывают отвращение к чтению?

Детей от книг отваживаем именно мы, взрослые, и происходит это… в школе. Как мы это делаем? А вот как!

В общеобразовательных учреждениях уже годами не составляют списка обязательной литературы. Вместо этого ученикам предлагают перечень рекомендуемых к прочтению книг. К сожалению, я снова и снова вижу, как меняются названия, но не смысл. Родителям дают списки вместе со сроком прочтения той или иной книги, и ретивые мамы-папы заставляют своих чад всех их прочитать. Отбор книг осуществляется не исходя из предпочтений самих детей, а по принципу «что скажем, то и прочитаете».

Ежегодно – обычно зимой или ранней весной – в Союз родителей Эстонии обращается обеспокоенная(-ый) мама или папа, которая(-ый) жалуется на то, что их ребёнка стало воротить от чтения. Обычно отвращение возникает уже во втором классе. Если же углубиться в причинные его возникновения, то на свет божий всплывает неприглядная правда – отторжение у детей вызывает данное учителем распоряжение читать. Не сама книга, не чтение как одна из форм досуга, а именно наставления о том, как нужно читать.

Во втором классе дети ещё не теряют ни навыка чтения, ни интереса к книгам, да и не хотят они его терять. Однако благодаря указаниям со стороны взрослых, не позднее чем к седьмому классу желание читать пропадает напрочь. До седьмого класса ребёнок ещё надеется на то, что хоть кому-то будет интересно его мнение о прочитанном, или что хоть с кем-нибудь можно будет обсудить понравившуюся книгу и поделиться мыслями. Тем не менее, школа – это не то место, где это позволяют делать слишком уж часто.

Так что же происходит? Учитель называет конкретную книгу, которая должна быть прочитана к конкретной дате. В Эстонии мальчишки и девчонки, а также их родители, весьма усердны. Вот дети и читают, испытывая гордость за выполненное задание. В заранее обговоренное число происходит проверка прочитанного. Ребёнок по-прежнему воодушевлён, поскольку уверен, что хорошо справится с задачей – он ведь прочитал книгу, плюс она пришлась ему по душе.