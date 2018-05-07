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Участница толоки пострадала от взрыва баллончика

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ФОТО: Elmo Riig

В воскресенье в час дня спасателям сообщили, что в волости Тарту, в Пийрисааре, в деревне Пийри в костре на толоке что-то взорвалось и вылетевший оттуда предмет поранил участницу толоки. Окружающие оказали первую помощь пострадавшей женщине, передает Tartu Postimees.

Работников скорой помощи привезли на катере погранохраны к 13.38 в порт Пийрисааре и они взяли пострадавшую под свою опеку. Затем ее перевезли в Лааксааре, откуда доставили в больницу на машине скорой помощи.

Выяснилось, что в костре взорвался баллончик с пеной-цементом Makroflex, часть которого поранила находившуюся рядом с костром женщину.

Спасатели предупреждают, что попавшие в костер аэрозольные баллончики очень опасны. Осколки взорвавшегося баллончика могут серьезно травмировать.

Прежде чем разжигать костер, необходимо удостовериться, что туда не попали опасные отходы или другой мусор.

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