Участница толоки пострадала от взрыва баллончика

Работников скорой помощи привезли на катере погранохраны к 13.38 в порт Пийрисааре и они взяли пострадавшую под свою опеку. Затем ее перевезли в Лааксааре, откуда доставили в больницу на машине скорой помощи.

Выяснилось, что в костре взорвался баллончик с пеной-цементом Makroflex, часть которого поранила находившуюся рядом с костром женщину.

Спасатели предупреждают, что попавшие в костер аэрозольные баллончики очень опасны. Осколки взорвавшегося баллончика могут серьезно травмировать.