Участница толоки пострадала от взрыва баллончика

В воскресенье в час дня спасателям сообщили, что в волости Тарту, в Пийрисааре, в деревне Пийри в костре на толоке что-то взорвалось и вылетевший оттуда предмет поранил участницу толоки. Окружающие оказали первую помощь пострадавшей женщине, передает Tartu Postimees.
Работников скорой помощи привезли на катере погранохраны к 13.38 в порт Пийрисааре и они взяли пострадавшую под свою опеку. Затем ее перевезли в Лааксааре, откуда доставили в больницу на машине скорой помощи.
Выяснилось, что в костре взорвался баллончик с пеной-цементом Makroflex, часть которого поранила находившуюся рядом с костром женщину.
Спасатели предупреждают, что попавшие в костер аэрозольные баллончики очень опасны. Осколки взорвавшегося баллончика могут серьезно травмировать.
Прежде чем разжигать костер, необходимо удостовериться, что туда не попали опасные отходы или другой мусор.