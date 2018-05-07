Являются ли домашние задания пережитком прошлого?

Журналист пишет, что в трех школах нашей страны – Тартуской частной школе, Пылваской школе и Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее – было принято решение не отказываться полностью от домашних заданий, а взять под контроль их объём и сфокусировать цель их выполнения.

В Тартуской частной школе после введения в общей сложности месяца, свободного от домашних работ, а также взятия на вооружение планшетников, было проведено два опроса – один до введения новшеств, другой после. Выяснилось, что заметные изменения произошли в сознании именно самих педагогов. Если в 2016 году треть учителей полагала, что отказ от домашних работ стала причиной падения успеваемости, то теперь большинство преподавателей так больше не считает.

Если два года назад более 60% учителей отметило, что какой-то из результатов учебной работы не был достигнут, то в нынешнем году почти 90% педагогов дало на этот вопрос отрицательный ответ.

В опроснике этого года учителей попросили также прописать цели, ради которых они задают ученикам на дом. По мнению 90% учителей, домашние задания существуют для закрепления материала, пройденного на уроках, для упражнения, повторения, а также для завершения начатой в классе работы или выучивания чего-то наизусть. 25% ответивших воспринимали домашние задания как творческие работы или введение в следующий урок.

В 2018 году 75% учителей призналось, что домашние задания нужно задавать время от времени, 10 же процентов были уверены в их необходимости.

В Пылваской школе педагоги и ученики пришли к единодушному мнению, что домашние задания задавать не надо, а если их и делать, то с какой-то целью и в разумных количествах.