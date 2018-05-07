Учитель и ученик на оси добра

В школе всё то же самое. Чем больше учителей и учеников встречается на оси добра, тем лучше все себя чувствуют. Но рыночная экономика чувствам не доверяет, с дураками не спорит и требует бабки вперёд, как сказал однажды менеджер одной поп-группы. По мнению Ингвара Виллидо (эстонского коучера и предпринимателя – Ред.), счастливая жизнь – это жизнь без эмоций. Я же считаю, что человек без эмоций – вообще не человек, потому как именно с чувств жизнь начинается и ими же и заканчивается.

Чувства стары как мир. Они приводят нас в движение, однако на них неразумно строить нечто, что должно просуществовать несколько десятилетий. Чувствам нельзя позволять «угонять» рациональное мышление. Наилучшим решением был бы союз разума и чувств, но я не уверена в его реалистичности при жизни.

Исполнительница главной роли в фильме «Товарищ ребёнок» Хелена-Мария Рейснер сказала после премьерного показа картины, что в зале ревели все – публика, президент и она сама. В чувствах нет ничего постыдного, причем нет чувств правильных или неправильных.

Та сторона меня, что посветлее

Умение сдерживать свои чувства и не заводиться от каждой мелочи – это одна из составляющих профессионализма педагога. У меня была учительница, у которой всё зависело от настроения. Когда она была в духе, то работа ладилась. На переменах мы спрашивали у учеников, которым она только что дала урок, к чему стоит быть готовым.

Однажды я спросила у всегда радостно выглядящей коллеги, как ей это удаётся. Выяснилось, что всегда и не удаётся. Ответила, что пытается демонстрировать коллегам и ученикам свою более светлую сторону.

Доброта – важная составляющая ДНК педагога, но это тот тип доброты, который не исключает строгости. Эта та самая строгость, за которую ученики бывают в дальнейшем благодарны.

В течение долгих лет я коллекционировала воспоминания учеников. Могу сказать, что им нравятся очень разные типы учителей. Иногда даже об одном и том же учителе существуют полярные точки зрения. Моя учительница по литературе была слишком эмоциональной, переигрывала, была фальшивой. Мне она не нравилась, но у неё была мощная харизма, которая оказывала воздействие. Я тогда поняла, что харизматичность заключается не столько в том, что тебе есть, что сказать, сколько в том, что тобою заслушиваются. Хороший учитель не обязательно должен быть хорошим человеком. По крайней мере, на работе точно нет.

Учитель физики оттарабанивал свой текст, однако как человек был равнодушным и вялым, как крупяная колбаса. Мне был по душе учитель, похожий на грозу. Грома я боюсь, но молний прекрасны, если не попадают в тебя. Понравиться всем невозможно, и я не считаю, что учитель должен участвовать в бизнесе под названием «как бы понравится всем». Тревожным звонком является неспособность понравиться хоть кому-нибудь.

Шанс для учителя

Тюремный психолог Мари-Лийз Мяги написала на моём сайте, что не все люди добры и красивы. Некоторые люди – они просто люди. Но и это нормально. Вахур Лайапеа, загремевший в тюрьму на чужбине, верил до последнего, что даже за самым злым лицом может скрываться хотя бы совсем немного, но доброты. Ему удалось наладить контакт с заточившими его в тюрьму при помощи детских фотографий, что и спасло ему жизнь.