Суровая правда: у велосипедиста одна жизнь

В связи с начавшимся велосипедным сезоном полиция напоминает всем любителям двухколесных коней, что Закон о дорожном движении действует и для велосипедистов, а его нарушение может привести к очень тяжелым несчастьям. По данным Лыунаской префектуры, в прошлом году на юге Эстонии погиб один велосипедист, в 2016 году таких было трое, в 2015 – два, и в 2014 – один.

Столкновений и неприятностей можно избежать, если просто учитывать друг друга, признал дорожный полицейский Лыунаской префектуры Алвар Пяхкель.

Капюшон на голову и на проезжую часть

Крутящий ежедневно баранку городского автобуса в Тарту водитель AS Sebe Юллар Паховский говорит, что больше всего в движении его тревожат водители легковушек, которые заставляют водителя автобуса резко тормозить. Но есть и велосипедисты, которые поступают безответственно.

«Они на большой скорости проезжают по пешеходным переходам и думают, что успеют проскочить, но моя первая реакция – нажать на тормоз, а в общественном транспорте это не самое приятное дело», - сказал Паховский. Он припомнил случай, когда у него похолодело в груди: «По окружной дороге ехать молодой, примерно 20-летний парень, капюшон на голове, через несколько полос. Скорость была огромная, и он ни разу не посмотрел ни направо, ни налево».

Он рассуждает, что если некоторые водители уступают велосипедистам дорогу на пешеходном переходе, то последние начинают думать, что пропустят все, но так не может быть. Да и не должно быть, поскольку, по Закону о дорожном движении, на переходе велосипедист должен пропустить машину. И двухколесные должны ездить по правилам, а не так, что во встречном направлении по односторонней улице, пересекать проезжую часть, или в неправильном направлении на шоссе.

Пешком или на велосипеде

Алвар Пяхкель подчеркнул, что Закон о дорожном движении действует и для велосипедистов: «Если человек сел на велосипед, он становится водителем транспортного средства, который должен соблюдать правила дорожного движения. Если он слез с велосипеда, он становится пешеходом и для него действуют другие правила. Велосипедист, который пересекает дорогу на нерегулируемом перекрестке, должен уступить дорогу моторному средству. Слезая с велосипеда, велосипедист становится пешеходом, у которого есть преимущество перед машиной».

По словам Пяхкля, участники движения лучше понимали бы друг друга, если бы время от времени менялись местами: пешеходы ездили бы на машинах, а водители на велосипедах.

В любой аварии, в которой кто-то получает травму, как и в случае с авариями с участием велосипедистов, полиция начинает расследование, отметила главный специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. В ходе следствия выясняется, кто виноват в произошедшем, а дальше следует соответствующее наказание.